ERC diseña su nuevo plan para la independencia sin fijar plazos ni menciones a la vía unilateral

ERC ha enviado este lunes a sus militantes los tres documentos estratégicos que dibujan cómo actuará el partido y cómo se organizará internamente en los próximos cuatro años. El más esperado de los tres era una propuesta de plan para avanzar hacia la independencia que debe poner fin a unos años de desorientación del movimiento soberanista. En este documento los republicanos plantean un horizonte hasta 2031 para recuperar una "mayoría sólida" independentista tanto en las instituciones como en la calle, pero no se fijan plazos concretos de cuándo será el próximo embate para conseguir esta independencia. Tampoco se hacen menciones a la vía unilateral, la vía que ERC sí abonó en la declaración del Parlament de octubre de 2017, y se limita a considerar que no hay que descartar "ninguna vía democrática".

El razonamiento de los republicanos es que en el otoño de 2017 se cometieron "errores" que, en la práctica, hicieron fracasar ese embate. No entran en el detalle, pero ERC ya hace tiempo que reconoció que había sido una equivocación autoimponerse fechas tan exactas e inamovibles para ir al choque contra el Estado. La conclusión a la que llega el documento es que ahora se tiene que plantear un "proceso creíble y transitable" que, esta vez sí, dé más garantías de éxito al movimiento. Así, el primer paso es recuperar un "mayoría social y parlamentaria" y, luego, ya se verá. De hecho, los republicanos tampoco concretan si la opción preferente para conseguir la independencia es un referéndum pactado o "el pacto de claridad" que en su día defendió el entonces president republicano de la Generalitat Pere Aragonès. La idea es conseguir hacer "efectivo" el "derecho a la autodeterminación" y, el cómo, ya se irá definiendo.

Este planteamiento no supone una gran ruptura en lo que venía planteando la ERC del último lustro. Simplemente sirve para constatar que, ahora que Oriol Junqueras ha renovado su mandato al frente del partido, no tiene intención de dar un giro en su estrategia de 180 grados. En declaraciones a los periodistas, el vicesecretario de Comunicación del partido, Isaac Albert, ha defendido que ERC hecho una "lectura realista" del momento y ha llegado a la conclusión que se necesita esta estrategia gradualista. "Poner fechas no tiene sentido. Cuanto antes sea posible, antes lo haremos. No se trata de marcar límites en el calendario sino de hacer una buena lectura política del momento", ha argumentado.

En sus documentos estratégicos los republicanos defienden los pactos alcanzados con los socialistas en los últimos años porque, según argumentan, han permitido a Catalunya avanzar hacia objetivos "ambiciosos". Sin embargo, no aclaran si están dispuestos a seguir apostando por ellos o habrá un cambio de rumbo. Sí que se menciona que la situación de "debilidad" tanto del Govern de Illa como del gobierno de Sánchez tiene que ser "una oportunidad" para conseguir "el cumplimiento" de los acuerdos que en su día ERC firmó con el PSC y el PSOE y que continúan pendiente.