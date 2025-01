El PP catalán responde al plan económico de Illa: "Con la política fiscal actual es imposible liderar nada"

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, considera que el reciente anuncio del president, Salvador Illa, de invertir 18.500 millones para que Catalunya vuelva a liderar España económicamente no es suficiente. No es que la cifra la considere baja -no se ha pronunciado al respecto-, sino que Fernández cree que hay tres aspectos que hacen que en esta comunidad autónoma sea "imposible liderar nada": la actual política fiscal, la "parálisis de infraestructuras" y la "cultura del 'no a todo'".

Así se ha explicado en un mensaje en X, en el que también ha apuntado que "eso [la situación que ha descrito] Illa y sus socios se niegan a cambiarlo". El plan económico lo ha presentado el jefe del Ejecutivo catalán este viernes en el marco de la conferencia 'Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida' celebrada en la Escola Industrial de Barcelona.

Los populares piden una "revisión" del sistema de financiación catalán, pero nunca han aclarado del todo si es necesario que esto implique aprobar uno de nuevo. Lo que sí que han expresado con contundencia es el rechazo a la financiación singular que pactaron PSC y ERC para la investidura de Illa porque consideran que con el marco legal actual no es posible y que requiere "un cambio en la Constitución". Además, Fernández ya ha dicho en otras ocasiones que duda de que vaya a materializarse, llegando incluso a tacharlo de "timo".

Lo que piden desde el PP es replantear el modelo actual para bajar la presión fiscal en Catalunya -los catalanes son los ciudadanos españoles que más impuestos autonómicos pagan-, algo que aseguran que es posible hacer sin recortar servicios y mediante la reducción del "gasto burocrático". Una cuestión que tanto el líder popular catalán como el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, han comentado en varias ocasiones, especialmente durante la campaña de las últimas elecciones catalanas.

La relación de Illa con los empresarios

El PP quiere mostrar una línea dura desde la oposición a Illa, pero fuentes del partido reconocen que en la relación con los empresarios, el president tiene buena mano, algo que asumen que "no se puede negar". Los populares celebraron el retorno de la sede social del banco Sabadell a Catalunya siete años después de trasladarse a Alicante motivados por el referéndum del 1-O, pero no quisieron atribuirle a Illa públicamente esta maniobra. Dentro del partido, sin embargo, reconocen que la llegada de los socialistas a la Generalitat y "el buen recibimiento que ha tenido entre los empresarios" supone una "calma" que puede propiciar que otras empresas que se fueron durante el 'procés' regresen ahora.

Vox pone en duda los "fines" de la inversión

Desde Vox tampoco ven posible que la inversión de 18.500 millones en cinco años pueda llevarse a cabo. El presidente del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusado a Illa de presentar un proyecto "con eslóganes vacíos y promesas imposibles". En una publicación en X, Garriga ha trasladado que este plan económico supone "despilfarrar el dinero de los catalanes" y ha puesto en duda su finalidad al apuntar que es una "estrategia sin control monetario y con fines difusos".