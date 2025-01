Junts ve "poco realista" el plan económico de Illa: "Ni capta inversiones ni tiene presupuestos"

Junts cree que el plan del president Salvador Illa para que Catalunya lidere España económicamente "no se ajusta a la realidad". Así lo ha denunciado la portavoz del partido, Mònica Sales, a la salida de la conferencia del jefe del Executiu, en la que ha prometido una inversión de hasat 18.500 euros hasta 2030. Sales ha puesto en duda la ejecución de esta estrategia cuando, ha recordado, el Govern no ha podido acordar aún sus primeros presupuestos.

"Ni capta inversiones ni tiene presupuestos", ha rematado, al tiempo que ha sacado pecho del proyecto de Repsol en Tarragona. Junts votó en contra del impuesto energético el pasado diciembre en el Congreso de los Diputados bajo el argumento de que ponía en riesgo dicha inversión.

Sales ha apuntado que el Govern no puede liderar este proyecto sin tener cuentas públicas, ha acusado al president de "tirar la toalla" en la negociación con ERC y los Comuns y ha llegado a afirmar que tiene los "pies de barro". Además, Sales ha reprochado al jefe del Executiu que no haya mencionado el "déficit fiscal" o "los problemas en infraestructuras" como Renfe. "Su discurso no es realista, no se ajusta a la realidad", ha concluido.

Illa ha presentado este plan durante la conferencia que ha realizado este viernes por la mañana en el paraninfo de la Escola Industrial de Barcelona. Bajo el título, 'Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida', el president ha prometido 18.500 millones de euros hasta 2030, suma equivalente al 5,8% de la riqueza que se genera en la comunidad autónoma, de los cuales 13.700 millones procederán de créditos del Institut Català de Finances (ICF) y el resto, de la Generalitat.