ERC desconfía de la "lluvia de millones" de Illa y le reprocha "falta de ambición nacional"

ERC ya hace tiempo que ha marcado distancias con el Govern y, por lo que parece, el plan económico anunciado este viernes por Salvador Illa no contribuirá a acercarlas. Los republicanos han expresado este viernes su desconfianza hacia la "lluvia de millones" anunciada por el president y le han afeado "poca ambición nacional" en su propuesta. A ERC, la idea de ser "motor de España", no le convence. Ni de lejos. "Lo que tenemos que ser es el motor de Catalunya para garantizar derechos y libertades a los ciudadanos de nuestro país", ha explicado en declaraciones a EL PERIÓDICO la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella.

La primera cuestión que genera desconfianza en los republicanos es que, en el pasado, Catalunya ya ha vivido "unos cuantos anuncios socialistas de lluvia de millones" que no se han acabado concretando. La segunda es que consideran que Illa no ha detallado dónde quiere invertir el dinero exactamente. Ante esta circunstancia es difícil que ERC pueda expresar algo que no sea frialdad. "Aparte de los grandes anuncios no hemos visto el detalle de nada", ha concluido la portavoz parlamentaria.

Otro de los principales motivos de disgusto para ERC es que Illa no ha ahondado en el que para los republicanos es el gran tema de la legislatura: conseguir una "financiación singular" para Catalunya. Es lo que ERC exigió al PSC a cambio de investir president a Illa y siguen pesando muchos interrogantes sobre si los socialistas podrán cumplir. Para Capella es evidente que, sin una financiación que permita a la Generalitat disponer de todos los recursos que genera, el plan de Illa no tendrá los fondos necesarios para realizarse. "El problema de Catalunya es el Estado. Madrid ejerce de aspiradora de los recursos de todo el mundo", ha zanjado.

Illa acostumbra a repetir en sus intervenciones que aspira a una Catalunya de "prosperidad compartida". Esta es una idea que ERC comparte, pero que considera irrealizable si antes no se cumplen dos premisas. La primera, la citada financiación singular. La segunda, que el Estado "cumplas sus obligaciones", por ejemplo, ejecutando todas las inversiones que se contemplan en los presupuestos generales y que no siempre se ejecutan. En los últimos años, ERC acumula varias experiencias de pactar cuestiones con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez que luego tiene que batallar para que se acaben cumpliendo.

Condonación de la deuda del FLA

Aparte de una nueva financiación y de que el Estado cumpla las cuentas que diseña, ERC pone un tercer elemento clave para que Catalunya tenga recursos y es la condonación parcial a la Generalitat de la deuda que ha ido acumulando del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Para Capella esto sería decisivo y, si se cumple, ha reivindicado que sería una herencia "del gobierno republicano", es decir, del ejecutivo de Pere Aragonès. Esta condonación fue una exigencia de ERC al PSOE en la última investidura de Sánchez -noviembre de 2023- que no se ha llegado a cumplir nunca. Un primer paso en este sentido se podría dar en la reunión de Hacienda con las autonomías del próximo 26 de febrero.