El Parlament pide la dimisión de Mazón y hará una ley propia para afrontar las danas

El Parlament ha cerrado este jueves el pleno monográfico que ha dedicado a debatir cómo Catalunya debe mejorar su sistema de emergencias para afrontar con más garantías la respuesta a fenómenos climáticos como las danas. La Cámara ha aprobado varias resoluciones con medidas técnicas, como el compromiso de elaborar una ley catalana específica de emergencias, pero también ha tomado alguna decisión política: ha mostrado por dos veces su apoyo a las peticiones de dimisión contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, por cómo gestionó la dana que asoló la Comunidad Valenciana a finales de octubre del año pasado.

La petición de dimisión de Mazón es simbólica porque el Parlament, en estos asuntos, no puede hacer más que posicionamientos políticos sin capacidad efectiva. Pero aún así, varios partidos han querido mostrar su rechazo a la gestión del presidente valenciano y su apoyo a las personas y entidades que desde entonces reclaman su cese. La primera resolución para censurar a Mazón ha surgido a iniciativa de los Comuns y ha tenido el apoyo en bloque de este partido, ERC, la CUP, Junts y Aliança Catalana. Pero con estos grupos no era suficiente para que se aprobara: para salir adelante ha sido clave el papel del PSC. En las filas socialistas 39 diputados no han votado, el presidente Illa se ha abstenido y los consellers Ramon Espadaler y Sílvia Paneque han votado a favor por error. Estos tres elementos han decantado la balanza. El PP y Vox han sido los dos únicos grupos que han votado en contra.

Luego se ha votado otra propuesta de la CUP en la misma dirección que también ha salido adelante, aunque en este caso los posconvergentes se han abstenido con el argumento de que la reprobación del presidente valenciano corresponde a las Cortes Valencianas. Un argumento también esgrimido por los socialistas, pero aún así, su posicionamiento ha facilitado que el Parlament aprobara las resoluciones.

Durante el debate, varios partidos han formulado sus críticas a Mazón. El diputado Jordi Fàbrega (Junts) le ha acusado de "sucursalista" y de no "estar ni querer estar preparado" para abordar la situación, pero también ha disparado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por querer sacar "rédito político" de la mala gestión del PP valenciano. La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha cargado contra el dirigente popular por "haberse cargado la unidad valenciana de emergencias" y el PSC también ha exhibido su "posición crítica". Por su parte, el PP catalán ha evitado hacer ninguna referencia a la dana que afectó Valencia y a Mazón, pero ha defendido la "coordinación" entre administraciones en casos de emergencias y ha censurado que los "intereses políticos" influyan en la gestión de las gotas frías.

Agenda legislativa

Al margen de los reproches a Mazón, el Parlament se ha puesto deberes para los próximos meses con el objetivo de mejorar la gestión de las emergencias generadas por fenómenos climáticos. Una de ellas, a propuesta de Junts, la elaboración en los próximos meses de una "ley de emergencias propia" para "dar respuesta a los retos y las realidades actuales". Esta nueva norma tiene que abarcar a todos los servicios que intervienen en la respuesta de situaciones de crisis, incluyendo el voluntariado. Los Comuns, ERC y la CUP también han pactado la creación de una comisión parlamentaria para "estudiar los efectos del cambio climático en la prevención y la gestión de las emergencias". La Cámara, además, se ha autoimpuesto una mejora de la ley de protección civil y una ley de conservación del litoral.

Otras de las resoluciones aprobadas afecta al teléfono de emergencias 112. El PSC, ERC, Comuns y la CUP han impulsado la "internacionalización" del 112, una larga reivindicación de los trabajadores, que actualmente pertenecen a una subcontrata. "Este es un servicio esencial que no puede depender de licitaciones y, por lo tanto, de terceros", ha argumentado la diputada de ERC Montse Bergés. Los Comuns han puesto el foco en la necesidad de hacer de Catalunya "un país ejemplar en la lucha contra el cambio climático" y también "líder en la reducción de emisiones. Sin embargo, su resolución para frenar la ampliación del Aeropuerto de El Prat ha sido rechazada.