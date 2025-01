El PSOE y Junts se citan en febrero en Suiza tras haber revisado con el mediador el cumplimiento de los pactos

Después del acuerdo de este martes para recuperar gran parte del escudo social que decayó la semana pasada por la oposición de Junts -y también del PP y Vox-, posconvergentes y socialistas han retomado ya las relaciones con la vista puesta en la próxima reunión con el mediador en Suiza, prevista durante el mes de febrero. Junts espera llegar a este encuentro con algunos de los acuerdos pendientes bajo el brazo y poder empezar a abrir ya cuestiones de mayor envergadura como la financiación y el conflicto político, que siempre fueron los grandes temas que los posconvergentes ambicionaron cuando firmaron el pacto para la investidura de Pedro Sánchez.

El expresident Carles Puigdemont anunció el pasado 17 de enero la suspensión de todas las negociaciones sectoriales con el PSOE en el marco del Congreso de los Diputados. Una amenaza de ruptura que doce días después se ha revertido. De hecho, cuando la semana pasada Junts tumbó el decreto ómnibus, la reunión con el mediador internacional para verificar los acuerdos alcanzados ya se había producido.

No pasaron "ni 48 horas" entre el anuncio de suspensión de las negociaciones hecho por Puigdemont y el encuentro fuera de España, explican fuentes de Junts que celebran los movimientos hechos por los socialistas después del toque de atención del también expresident de la Generalitat. Además, aseguran que los socialistas acudieron al encuentro con un balance de los acuerdos pendientes y explicaron a Junts que todas las carpetas estaban muy avanzadas, lo que permitió a los dos partidos volver a las negociaciones sectoriales.

Bolaños y Marlaska, en el punto de mira

Ahora, en Junts se felicitan por haber logrado reconducir la relación con el PSOE, aunque pesan aún las discrepancias de fondo. Fuentes del partido señalan que en Suiza se abordan los temas de fondo, dando así continuidad a los pactos, pero que después en Madrid chocan con el muro político (y burocrático) con la intervención de ministros como el de la Presidencia, Félix Bolaños, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, los dos en el punto de mira de la formación porque a su juicio no solo ralentizan el cumplimiento de los pactos, sino que incluso han llegado a tratar de renegociarlos.

De hecho, en Junts aseguran que Bolaños no ha intercedido en la negociación del decreto ómnibus, algo que creen que habría torpedeado la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado martes. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, sigue siendo el principal valedor de los pactos y la sintonía con el secretario general, Jordi Turull, crece.

La voluntad de los posconvergentes es dar continuidad a los pactos con el Gobierno porque el resultado, tras una semana en la que decayeron las medidas del escudo social y los pensionistas llamaron a citarse en las calles, ha terminado siendo favorable a los intereses de la formación porque supone haber aguantado el pulso a Sánchez y haber logrado que se abra a nuevas concesiones, como la tramitación de la propuesta sobre una cuestión de confianza que no es más que una evidencia de su debilidad parlamentaria aunque no se preste a ella. Sin embargo, los posconvergentes han aceptado modificar el texto de la proposición no de ley para dejar claro que la potestad de usar esta herramienta es exclusivamente del presidente del Gobierno.

Junts insiste en que cada votación que requiera de sus siete votos –la totalidad, debido a la ajustada minoría de Sánchez si no cuenta con el concurso del PP- deberá ser debatida y discutida "pieza a pieza". La traducción de lo que ya es un eslogan es que separan las carpetas y que, por ejemplo, el traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya –que ya fue acordado, pero que todavía no ha alumbrado- fue un intercambio previo que no vale desencallar a cambio del aval a futuros decretos. "Aquí no se renegocia", remachan fuentes de Junts.

La inmigración

El pacto por la inmigración está al caer, indican, pero depende del Gobierno cerrar los últimos flecos. Para la oficialidad del catalán en la Unión Europea exigen un esfuerzo mayor del Ejecutivo al completo y del presidente en particular: "Que levante el teléfono", apuntan, apremiando a Sánchez a que convenza uno por uno a los 27 estados miembros. Según las mismas fuentes, son "dos o tres" Estados solo los que oponen resistencia. En cambio, para lo que aún no hay fecha es para la posible reunión de Puigdemont con el presidente del Gobierno. Las mismas fuentes aseguran que no quieren "solo una fotografía" y que su intención es hacerla sin medios de comunicación pendientes, para que pueda ser más productiva.

A finales de febrero, el partido evaluará el estado de estas tres carpetas para decidir qué hace con la cuestión de confianza. De momento, desde el partido evitan confirmar si podrían acabar retirando la proposición no de la ley del orden del día, o si aprovecharán igualmente para hacer el debate en el Congreso de los Diputados.

Una vez normalizadas las relaciones, la próxima carpeta será la de los Presupuestos Generales del Estado, que han pasado de ser un asunto que ni Junts ni ERC querían negociar a ser una cuestión que ambos quieren abrir ya. Aunque Junts no quiere desvelar todavía cuáles son las contrapartidas que reclamarán a cambio de sus votos, el primer paso para asentar la negociación será la revisión y el cumplimiento de las ejecuciones previstas en las cuentas públicas vigentes que no llegan a través del FLA o de un talón a la Generalitat.