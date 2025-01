Junts se abre a negociar los Presupuestos de Sánchez si cumple la ejecución de los actuales

Un mes y medio. Este es el plazo que Junts da al PSOE para cumplir todos los acuerdos pendientes y normalizar completamente las relaciones con el Gobierno. Doce días después de la suspensión de negociaciones sectoriales anunciada por el expresident Carles Puigdemont, el acuerdo alcanzado para mantener el escudo social, a cambio de tramitar en el Congreso la propuesta sobre una cuestión de confianza a Pedro Sánchez, permite retomar las relaciones entre ambos partidos. Encima de la mesa de negociación hay cuestiones como el traspaso de competencias en inmigración o la oficialidad del catalán en Europa -que los posconvergentes hace tiempo que señalan como incumplimiento-, pero también los Presupuestos Generales del Estado.

Justamente, sobre las cuentas de Sánchez se ha pronunciado este miércoles el secretario general del partido, Jordi Turull, que ha asegurado que su partido mantiene las mismas condiciones que hace unos meses. Al margen del estado de las relaciones entre ambos partidos, el número dos de Junts ha afirmado en una entrevista en SER Catalunya que su partido solo negociará los presupuestos si se demuestra que se han cumplido los actuales, o si hay una compensación de todos los recursos no ejecutados. Sin embargo, Turull ha explicado que el Gobierno aún no les ha citado para abordar la cuestión y que siguen a la espera de una nueva propuesta sobre el techo de gasto, después del desencuentro de hace unos meses.

Sobre el resto de carpetas pendientes, en este caso en una entrevista en Rac 1, Turull ha asegurado que el acuerdo para la transferencia de competencias de inmigración se podría "precipitar" en los próximos días si Sánchez "desbloquea" el control de las fronteras y la capacidad de decidir "sanciones". El líder posconvergente ha reconocido que en los últimos días no ha habido negociaciones en este ámbito por la crisis en las relaciones con el Gobierno, pero se ha mostrado confiado de que pueda "desbloquearse" pronto. Turull ha asegurado que los principales escollos son el control de las fronteras y la capacidad de decidir "sanciones", y que es imprescindible para que haya acuerdo que se trasfieran "las herramientas y la financiación" para poder gestionar esta carpeta. También ha afirmado que el principal problema es el "debate interno" dentro del PSOE.

Con todo, Turull ha celebrado el acuerdo alcanzado este martes, que ha calificado de "rectificación muy importante" por parte de los socialistas, y ha criticado a ERC de forma velada acusando al partido de "hacer de muleta del PSOE" y de no "aguantar nunca la posición". Sobre la cuestión de confianza, el dirigente de Junts ha reconocido que harán una modificación del texto -a petición del PSOE- para dejar claro que la potestad de usar esta herramienta es exclusiva del presidente del Gobierno, pero ha dado por hecho que el debate se celebrará y que no retirarán a última hora la proposición no de ley. "El debate se producirá, pero no tienen que ser negativo, es un balance", ha relatado.

En cuanto a la posible reunión entre Sánchez y Puigdemont, Turull ha afirmado que "lo mejor" sería que se pudieran ver cara a cara, pero ha dado por hecho que no les va a mover "una foto". De momento, ha reconocido, no hay fecha para verse.