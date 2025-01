El Govern prorroga los presupuestos pendiente de pactar con ERC y los Comuns la incorporación de recursos

Hace poco más de dos años, como jefe de la oposición, Salvador Illa aseguraba que, si Catalunya no tenía nuevos presupuestos, "la responsabilidad única y exclusiva" era del president de la Generalitat. Entonces era Pere Aragonès quien afrontaba el reto. Ahora le toca a él asumir que, tras haber prometido que habría nuevas cuentas en vigor el 1 de enero de 2025, su Govern en minoría no tiene los apoyos suficientes porque ERC le ha dado un portazo. Pero los socios de investidura -republicanos y Comuns- sí que han avalado al menos el decreto de prórroga de los presupuestos de 2023. Lo contrario, hubiera supuesto un cierre de caja de la administración catalana.

La esperanza de Illa ahora es lograr acordar una modificación de crédito para incorporar 4.000 millones de euros extras de ingresos del año pasado para que el Govern tenga más margen de maniobra para poder cumplir con compromisos de la investidura. El president Illa ya ha dejado caer en la sesión de control en el Parlament que se ocuparán de ello en las próximas semanas, pese a ser consciente de que la dificultad será atar el apoyo del partido de Oriol Junqueras. "Trabajo para que haya presupuestos y Catalunya avance", ha asegurado con el plan B ya activado.

Los socios de investidura tienden la mano

Pero el Govern va pantalla a pantalla, y la de esta semana la dan por salvada. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha defendido que se trata de un decreto "muy técnico" que sirve para que no sean los ciudadanos los que "sufran" la falta de presupuestos. Y es que lo aprobado incluye la actualización del Indicador de renta de suficiencia (IRSC), que repercute en las prestaciones sociales, y la amnistía a las familias vulnerables que han recibido pagos indebidos de la Renta Garantizada.

"No os aprobamos presupuestos, pero no bloqueamos el funcionamiento del país", ha argumentado el diputado de ERC Albert Salvadó, que ha reiterado que los republicanos solo se plantearán negociar nuevas cuentas cuando se avance en el terreno de la soberanía fiscal por la vía de la financiación singular. Nada ha dicho de las futuras modificaciones de crédito. "Si no hay presupuestos no per nuestra culpa ni responsabilidad de los ciudadanos", ha asegurado el diputado de los Comuns, David Cid.

Los socios menores de la investidura -pero claves para la mayoría de Illa- han pedido que se garanticen "otras vías" para cumplir con todo lo pactado y que ninguna política en materia de vivienda o sanidad "se quede en el tintero". Pero también han aprovechado la ocasión para lanzar una advertencia al Govern para que no juegue a la geometría variable apoyándose "en la derecha". "Nos necesitarán", han dejado caer en una jornada en la que Illa ha salvado el otro decreto, el de la retirada de las multas a los ayuntamientos que se excedieron en el consumo de agua durante la sequía.

Junts hurga en la llaga

Siguiendo la regla del 'una de cal y una de arena', el partido de Carles Puigdemont ha tratado de compensar que le ha salvado un decreto al Govern con cargar duramente contra la incapacidad de Illa para tener nuevos presupuestos este 2025. "Quizá lo más digno sería irse y que nosotros cojamos el relevo", le ha llegado a espetar el diputado de Junts, Antoni Castellà, al PSC. No ha aclarado si lo que estaba pidiendo era ir a elecciones, posibilidad que dan por completamente descartada en Palau, o insinuando una moción de censura para la que Junts no contaría con la mayoría suficiente como para prosperar.

Sin embargo, los posconvergentes han recriminado al president que su gobierno tiene "los pies de barro" porque no tiene garantizada la estabilidad con los socios de la investidura. También el PP ha echado en cara al Govern que no sea capaz de aprobar nuevas cuentas y que la Catalunya del 'post-procés' continúe siendo una "rueda de hámster". La CUP, por su parte, ha lamentado que no se haya atendido ninguna de sus propuestas y ha acusado a Illa de gobernar como si tuviera mayoría absoluta y los grupos parlamentarios fuera una "comparsa".

Pese a las críticas de la oposición, el Govern respira aliviado tras haber salvado los dos decretos que tenía en el aire al inicio de la semana y cree estar en disposición de garantizar la estabilidad. Eso es lo que tratará de defender el president este viernes en su conferencia ante la plana mayor del ámbito empresarial y sindical, en la que explicará su proyecto económico a largo plazo y proyectar que, pese a la minoría de su gobierno, tiene recorrido por delante.