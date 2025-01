El Govern salva con Junts la derogación de las multas a los ayuntamientos por sequía

Una vez el Govern ha aprobado la prórroga presupuestaria con los votos de sus socios de investidura -ERC y Comuns-, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha superado la votación de un segundo decreto sometido a la convalidación del pleno, pero esta vez gracias al apoyo de otros grupos de la oposición. Así, el Govern ha puesto en práctica por primera vez en esta legislatura la geometría variable. Junts, con su voto a favor, ha facilitado que el Executiu salve la derogación de las multas a los municipios por exceso en el consumo de agua durante la sequía que se aprobó en diciembre y con carácter retroactivo. La iniciativa ha contado también con el 'sí' del PP y Aliança Catalana y la abstención de Vox, frente al 'no' del resto de las formaciones del hemiciclo.

Illa sabía de antemano que para que este decreto prosperase era imperativo encontrar respaldo en la bancada de la oposición más allá de ERC y Comuns, sus socios potenciales para la legislatura porque invistieron a Illa president, ya que estos son contrarios al perdón de estas sanciones a los consistorios, mientras que posconvergentes, populares y Vox ven con buenos ojos por fin a las multas.

Aunque los votos de PP y Vox eran suficientes para que la iniciativa saliera adelante y el decreto quedara convalidado, la decisión del partido de Ignacio Garriga de abstenerse dejó en manos de Junts el futuro de la derogación. Desde Junts evitaron pronunciarse públicamente hasta el último momento, conscientes de que la maniobra del partido de extrema derecha les ponía en una disyuntiva entre facilitar la aprobación de este decreto -siempre han defendido estar en contra de estas sanciones-, y dar al Govern una victoria parlamentaria con sus votos.

"Coherencia política"

Desde el grupo parlamentario de Junts argumentan que su posicionamiento debe entenderse desde la "coherencia" y niegan que su voto pueda interpretarse como un espaldarazo al Ejecutivo de Illa. "El Govern saca hoy adelante este decreto por la coherencia política de Junts", ha subrayado el diputado posconvergente Salvador Vergés. Desde el Ejecutivo respiraban tranquilos, ya que, según explican fuentes conocedoras, está cuestión había estado previamente pactada con las entidades municipalistas: la Federació de Municipis de Catalunya -con presidencia del PSC- y la Associació Catalana de Municipis -liderada por Junts-.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defendido que la voluntad de este decreto es priorizar la "colaboración" con los entes locales para abordar la crisis climática y la sequía, pero abandonando "la línea punitiva" que marca las sanciones y que, a su juicio, no son la solución. "A los ayuntamientos hay que darles recursos y ayudarlos", ha añadido Paneque.

La advertencia de los Comuns

Un argumento que ERC y Comuns, que han votado en contra, han criticado duramente al considerar de forma unánime que esta medida envía un "mensaje de permisividad" a los consistorios. La portavoz republicana, Ester Capella, ha tachado de "decisión altamente irresponsable" este decreto, que en palabras suyas conllevará "dar barra libre al consumo de agua".

Por parte de los morados, el diputado Lluís Mijoler, ha avisado que esta medida puede conllevar "consecuencias irreversibles", desde "desigualdades territoriales" a un "aumento de consumo del agua". El también alcalde de El Prat de Llobregat ha lanzado una advertencia clara a Illa y a su juego con la "geometría variable" que le ha permitido poder sacar adelante el decreto: "Esto de mirar para la derecha para aprobar ciertas cosas pone difícil que podamos avanzar en el pacto nacional para el agua", uno de los acuerdos que el Govern selló con Comuns para su investidura. "No se puede estar en misa y repicando", ha zanjado Mijoler.

La CUP, que también ha votado en contra, pero con una justificación diferente. Los anticapitalistas han propuesto un cambio en el régimen sancionador para evitar perdonar las multas a los que "no están haciendo los deberes", pero no suprimiéndolas en su totalidad. "Con la derecha no nos encontraréis", ha deslizado el diputado Dani Cornellà, que ha defendido, además, una "gestión pública del agua".