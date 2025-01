ERC se abre ahora a negociar los presupuestos de Sánchez tras rechazar los de Illa

El acuerdo PSOE-Junts sobre el decreto ómnibus tras una turbulenta negociación ha acabado por sacudir el tablero político en el Congreso. ERC, partido también decisivo para la gobernabilidad, ha expuesto este miércoles que está dispuesta a negociar los Presupuestos Generales del Estado de este año. Es una decisión sorprendente, ya que la propia ERC ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de negociar los Presupuestos de la Generalitat de este año. En definitiva, la puerta a negociar con el PSC se cerró, pero la del PSOE sigue entreabierta.

El encargado de explicarse ha sido el diputado de ERC en el Congreso, Francesc-Marc Álvaro. "Nosotros queremos negociar los presupuestos. Creemos que Catalunya y el Estado y la ciudadanía en general necesita presupuestos y estamos dispuestos a hacerlo", ha dicho en una entrevista en la Cadena SER. Eso sí, ha añadido que su partido no es "optimista" con que la negociación ni siquiera llegue a empezar y su pronóstico es que España tendrá una prórroga presupuestaria, que "no es un escenario ideal".

Este posicionamiento de Marc Álvaro supone un cierto cambio de rumbo en ERC, que hasta ahora había transmitido que no estaba dispuesto a negociar con los socialistas ni los presupuestos catalanes ni los estatales. Eso es lo que había transmitido la nueva dirección del partido desde el primer día. Por ejemplo la secretaria general, Elisenda Alamany, que el día que estrenó el cargo en la sala de prensa enfrío todas las negociaciones presupuestarias: "ERC ha vuelto y se hará respetar".

¿Qué ha cambiado ahora? Fuentes de la dirección de ERC avalan las palabras de Álvaro, pero avisan de que la oferta de negociar no significa que se pueda dar por descontado un pacto, entre otras cosas, porque aún no han visto ni el proyecto de presupuestos del Gobierno. Además, justifican que rechacen negociar las cuentas catalanas y, en cambio, no descarten las estatales. "Queremos negociar sí, pero siempre y cuando se den las condiciones. En Catalunya es una vía muerta, en España aún no lo sabemos", concluyen las mismas fuentes.

Así, en definitiva, los republicanos abren la puerta a abordar las cuentas estatales con el Gobierno y el PSOE, pero sigue sin estar claro que un acuerdo sea posible. Además, la nueva dirección de ERC tiene que vigilar especialmente cualquier hipotético acercamiento a los socialistas, ya que los sectores críticos del partido son abiertamente contrarios a abonar los pactos tanto con el PSC como con el PSOE.

Críticas por el decreto ómnibus

Al margen de las negociaciones presupuestarias, el diputado Marc Álvaro ha criticado la negociación que Junts y el PSOE han llevado a cabo sobre el decreto ómnibus. Su reproche es que han actuado de forma "irresponsable" y han dado un "espectáculo" que la ciudadanía no merece. ERC defiende que en cuestiones como las pensiones o las ayudas al transporte no debería haberse llevado la negociación al límite por ninguna de las dos partes: "Con las cosas del comer no se juega".

ERC aún no ha decidido qué votará en la proposición que Junts llevará al Congreso en la que defiende que Sánchez tienen que someterse a una cuestión de confianza. Para los republicanos vuelve a ser una iniciativa que se enmarca en el terreno del "esoterismo" porque, aunque se tramite y eventualmente se llegue a aprobar, Sánchez ya ha dejado claro que en ningún caso se someterá a esta cuestión de confianza. "Es humo, humo y más humo", ha zanjado.