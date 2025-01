El perdón de las multas a los municipios por sequía queda en manos de Junts

Salvador Illa necesita los votos de Junts para sacar adelante el decreto del Govern que perdona a los ayuntamientos las multas por consumo excesivo de agua durante la sequía, que se votará el miércoles en el Parlament y que se aprobó en la última reunión del Consell Executiu del año pasado.

Un voto a favor o una abstención de los posconvergentes bastará para que prospere el decreto y caiga este régimen sancionador a los consistorios. La decisión de Junts será decisiva después de que el grupo parlamentario de Vox haya decidido que se abstendrá en la votación para pedir que se tramite como una proposición de ley y poder así presentar enmiendas, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Los votos a favor del PP y Vox eran suficientes para facilitar que la decisión del Consell Executiu sea convalidada, ya que, junto con los del PSC, suman 68 'síes', la mayoría absoluta (con una simple ya es suficiente). Sin embargo, la decisión del partido de Ignacio Garriga deja en manos de Junts el futuro del decreto, ya que los socios de investidura -ERC y Comuns- están en contra de esta medida.

Los posconvergentes siempre han defendido que estas sanciones, que llegaron a embarrancar la primera cumbre del Govern de Pere Aragonès con los grupos para hacer frente a la emergencia, no debían haber entrado en vigor. La situación fue posteriormente enmendada en el Parlament, pero a costa de forzar a ERC a modificar su primer decreto, por lo que el partido finalmente las avaló.

Si Junts avala eliminar este régimen sancionador, Illa podrá aprobar los dos decretos que se votarán esta semana en el Parlament con apoyos de casi todas las fuerzas parlamentarias. El primero, la prórroga de los presupuestos, con los votos de sus socios de investidura, ERC y Comuns; y el segundo, la derogación de las sanciones a los consistorios durante la sequía, de la mano de Junts y el PP, los dos principales partidos de la oposición.

De momento, el Govern respira aliviado porque salvará el decreto de la prórroga de las cuentas públicas, pero admite que no tiene atados los apoyos para derogar las multas a los ayuntamientos que se excedieron en el consumo de agua durante la sequía. La portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, no ha aclarado si cuentan o no con Junts.

Entidades municipalistas

Sin embargo, Paneque ha revelado que se trata de un decreto “trabajado con las entidades municipalistas”, es decir, con la Federació de Municipis de Catalunya -con presidencia del PSC- y con la Associació Catalana de Municipis -con presidencia de Junts-. “No me quiero anticipar a las votaciones que se producirán”, se ha limitado a decir. Ha defendido que el objetivo es “no señalar” a los ayuntamientos como “culpables” de la sequía y poner en valor las obras que se han puesto en marcha y que permitirán un ahorro de “25 hectómetros cúbicos de agua”.

En el último año, la Agència Catalana de l'Aigua ha multado a localidades que han superado el tope de consumo de 200 litros por persona y día fijados durante la fase de emergencia, como Palau-saverdera (18.877 euros), Begur (unos 50.000 euros), Caldes de Malavella (24.000 euros) Matadepera, Vallromanes y Sitges (estas tres alrededor de 50.000 euros).