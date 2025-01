Jaume Roures se querella contra los policías nacionales que le vincularon a la trama rusa del 'procés'

El empresario y productor audiovisual Jaume Roures ha presentado este martes una querella contra los dos inspectores de la Policía Nacional que hicieron el informe en el que le vinculaban a la trama rusa del 'procés' que durante un tiempo investigó la justícia. Ese caso fue archivado por falta de pruebas por la Audiencia Provincial de Barcelona y ahora Roures acusa a los dos inspectores de un presunto delito de denuncia falsa.

El empresario ha hecho este anuncio en un acto en el Col·legi de Periodistes de Catalunya acompañado del equipo de abogados de Irídia que le llevará el caso. La abogada Anaïs Franquesa ha explicado que con este movimiento judicial buscan no solo que se haga justicia con este caso en concreto, sino denunciar que en España hay unas "cloacas policiales" que cometen "abusos" con la "manipulación de atestados" que incluyen "hechos inexistentes".

La inclusión de Roures en la trama rusa del 'procés' se remonta al verano del año pasado. Un informe de la policía le situaba dentro de un grupo de personas que "tuvieron conocimiento y que participaron de las relaciones que se estaban fraguando" para recabar el apoyo ruso al 'procés'. Se le acusaba de un delito de organización criminal y de traición que le podía acarrear hasta 20 años de cárcel. El caso quedó en nada.

Transcurrido poco más de un mes desde que la causa quedó archivada, Roures considera que, aunque ya haya quedado probada su inocencia, no es suficiente. Su argumento es que hay que denunciar a estos policías para combatir "la sensación de impunidad" con la que actúan. "Saben que pueden hacer lo que quieran y que nadie les llamará la atención. No sé qué futuro tendrá la querella, pero no se puede permitir más que esta gente tenga la sensación de impunidad", ha dicho.