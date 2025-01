ERC garanteix el suport

La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va anunciar ahir que el seu partit tornarà a votar a favor de l’aprovació del decret òmnibus del Govern i va retreure a Junts que el tombés en la primera votació de la setmana passada. La seva crítica és que la posició del partit de Puigdemont perjudica els catalans corrents que cobren pensions o que viatgen en Rodalies: «ERC mai deixarà tirada la gent de Catalunya».La imatge d’unitat i proximitat que van mirar de transmetre ERC i Junts fa poc amb una reunió Puigdemont-Junqueras a Bèlgica no ha trigat ni dues setmanes a evaporar-se. Els republicans van criticar ahir als postconvergents que «obliden per als que treballen» i, en lloc d’apostar per millorar la vida de la gent amb les pensions i les ajudes al transport, votant en contra alineant-se amb el PP i Vox».