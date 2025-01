ERC apoyará la prórroga de los presupuestos y rechazará la derogación de las multas por sequía

ERC ya ha deshojado la margarita y ha comunicado este martes qué piensa hacer mañana en el Parlament en la votación de dos decretos clave para el Govern de Illa. Los republicanos dirán 'sí' al decreto del Govern sobre la prórroga de los presupuestos y, en cambio, votarán en contra de un segundo decreto del ejecutivo catalán que busca derogar las sanciones a los ayuntamientos que no cumplen con las medidas para combatir la sequía. Con esta posición, se puede dar prácticamente por descontado que el primer decreto prosperará, mientras que la aprobación del segundo quedará en manos de Junts.

La encargada de anunciar la posición de Esquerra ha sido su nueva portavoz parlamentaria, Ester Capella. Ha argumentado que apoyarán el decreto de prórroga para garantizar que, pese a que este 2025 no se puedan aprobar unos nuevos presupuestos, se garantice que haya una "mínima cobertura al sector público para que no colapse". "No convalidar el decreto pondría en una situación de precariedad a este sector", ha zanjado.

Esta posición de ERC sobre el decreto presupuestario entra dentro de lo que era previsible. La norma que apoyará mañana el Parlament incluye una revalorización del índice que mide las ayudas sociales en Catalunya. ERC lleva días acusando a Junts de insensibilidad social por tumbar en el Congreso la revalorización de las pensiones, por lo que hubiera sido incongruente ahora tumbar este decreto en la Cámara catalana.

Desacuerdo con la sequía

Los republicanos, sin embargo, se oponen al segundo decreto que se votará este miércoles, el de la sequía, porque les parece una "reculada" en la lucha contra la falta de agua. Esta posición también entra dentro de la lógica porque, mientras ERC estuvo liderando el Govern (2021-2024), fue una gran defensora del régimen sancionador a los ayuntamientos que no cumplieran con el ahorro hídrico, por lo que hubiera sido extraño que ahora facilitara su derogación.

Capella ha explicado que las cuencas internas de Catalunya siguen estando en situación "delicada", por lo que no se puede bajar la guardia. Así, ha considerado que retirar el régimen sancionador supone premiar a los ayuntamientos que "no han hecho los deberes" a la ahora de fomentar el ahorro de agua.

Hard Rock, sin "privilegios"

Al margen de los dos decretos, el pleno del Parlament que empieza este miércoles también servirá para aprobar la ley que derogará los beneficios fiscales que en su día la propia Cámara otorgó al casino del complejo de ocio del Hard Rock, proyectado en los municipios de Vila-seca y Salou (Tarragona). Para ERC esta cuestión es una "muy buena noticia" porque se acaba con los "privilegios" que se había dado al proyecto y en especial al casino que tiene previsto acoger. "Nosotros queremos una economía catalana de valor añadido y no una que se parezca a Macao", ha concluido Capella.

La derogación de estos beneficios fiscales saldrá adelante con el voto de ERC, los Comuns y el PSC y supone el cumplimiento por parte de los socialistas con un compromiso que adquirieron a principios de la legislatura. Capella ha celebrado la aprobación de la ley, pero ha considerado que al PSC aún le queda mucho por cumplir del pacto de investidura. Y hasta que no cumpla, ha avisado, no se podrán plantear grandes pactos, como por ejemplo el de unos nuevos presupuestos.