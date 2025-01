Illa promete movilizar "todos los recursos necesarios" para mejorar la respuesta a fenómenos como la DANA

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha asumido este martes el compromiso de movilizar "todos los recursos necesarios" para mejorar la respuesta de la administración catalana a fenómenos climáticos como la DANA. Lo ha dicho en el pleno específico sobre este tema que se ha celebrado este miércoles en el Parlament para debatir sobre la gestión de las emergencias ante los efectos del cambio climático. Es un pleno que propuso Junts en su día a raíz de las consecuencias que tuvo la última DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. En el caso valenciano dejó 224 muertos.

Illa ha defendido la gestión que hizo el Govern cuando los coletazos de la DANA valenciana llegaron a Catalunya. Sin embargo, ha admitido que la Generalitat no puede relajarse porque estos fenómenos cada vez se repetirán con mayor frecuencia. "La crisis climática, hoy, ya no se puede negar", ha concluido. En este sentido, ha apuntado cuatro líneas de trabajo para el Govern: la movilización de más recursos tanto a nivel humano como tecnológico; una mejor colaboración entre administraciones; reforzar los sistemas de alerta ante el mal tiempo y más consenso político entre los partidos a la ahora de llegar acuerdos.

Aparte de Illa también ha intervenido su consellera de interior, Núria Parlon. Ella ha sido la encargada de apuntar específicamente en qué puede mejorar la Generalitat ante futuras DANAS. El punto más importante es que Catalunya necesita una "mejora en la capacidad de predicción". Esto se debe a que, en la última DANA, la Generalitat confinó en sus casas a personas de localidades en las que no llovió, mientras que permitió la movilidad en zonas en las que sí hubo fuertes precipitaciones. Su diagnóstico es que la Generalitat tiene un sistema de protección civil "robusto", pero siempre se puede mejorar. Otra pieza clave de esta mejora en la reacción ante futuras DANAS será la coordinación con la conselleria de Educación para gestionar la entrada y la salida de los centros educativos.

El pleno ha empezado con la intervención de Junts, que era el promotor del debate. Su líder parlamentario, Albert Batet, ha aprovechado la ocasión para criticar la "debilidad" del Govern porque, con solo el apoyo de 42 diputados del PSC, no tiene garantizado ganar las votaciones en el Parlament. La tesis de Junts es que el sistema de emergencias de Catalunya es potente, pero que para seguir avanzando necesita a un Govern con "mentalidad de Estado" que Illa no tiene. En este sentido, ha afeado al Govern que aún no haya concreciones del anuncio de que los Mossos d'Esquadra asumirán la seguridad de los puertos y aeropuertos. El diputado Josep Rius, también de Junts, ha pedido una ley catalana de emergencia que "blinde" el sistema catalán y "dé respuesta a los retos y necesidades actuales".

Los partidos de izquierda de la oposición ha denunciado que el Govern incurre en incoherencias a la hora de reivindicar su teórico compromiso con la cuestión climática. Por ejemplo, la diputada de ERC Laia Cañigueral ha recriminado a Illa que "no es compatible hacer bandera de la lucha contra el cambio climático" y, a la vez, defender proyectos de gran impacto en el territorio como la ampliación del aeropuerto de El Prat, la construcción del Hard Rock o el cuarto cinturón.

Sin anuncios y sin crispación

El pleno monográfico ha discurrido durante tres horas y lo ha hecho sin sobresaltos. De hecho, ni el Govern ha hecho grandes anuncios, ni la oposición ha sido especialmente dura en sus intervenciones. La situación contrasta con la de la Comunidad Valenciana, donde la DANA ha dejado una elevada crispación política entre los partidos políticos. Una vez finalizada la sesión parlamentaria, ahora los partidos presentarán propuesta de resolución para proponer mejoras en el sistema de emergencia. El próximo jueves se reanudará la sesión y se votarán.