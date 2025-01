Avís del PPC a Illa

«Si el Govern d’Illa no pot aprovar ni un decret de pròrroga pressupostària, ja no de pressupostos, ha de replantejar-se molt bé la seva continuïtat a la Generalitat», va dir ahir el secretari general del PPC i diputat al Congrés, Santi Rodríguez. Els vots d’ERC són necessaris perquè prosperi la pròrroga i, en cas de no fer-ho, els populars consideren que el president haurà de fer algun «gest», sense arribar a aclarir-ne quin. El que sí que va puntualitzar Rodríguez és el paper que jugaran els populars. «No pot esperar que sigui el PP qui els tregui les castanyes del foc», va etzibar, amb referència a la possibilitat que Illa hi recorri per buscar suports.Aquestes declaracions es produïen mentre, en paral·lel, a la conselleria d’Economia i Hisenda es reunien la consellera Alicia Romero i el portaveu popular, Juan Fernández, en el marc de cites que ha mantingut Romero amb els grups parlamentaris per mostrar el decret de la pròrroga abans que se sotmeti a votació demà. El secretari general del PPC va reduir aquesta trobada a un formalisme, i va traslladar que «no hi ha negociació oberta». En aquest sentit, va assegurar que el pla de Govern d’Illa «hauria de canviar molt» perquè pogués veure’s un eventual acostament del PP.