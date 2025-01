Un abogado de víctimas del 17A pone en cuestión la muerte del imán de Ripoll y no descarta la responsabilidad del CNI

El abogado Agustí Carles i Garau, que defiende a víctimas del atentado terrorista cometido el 17 de agosto de 2017 (17-A) en Catalunya, ha puesto en cuestión este martes en el Congreso el informe que identificó al imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty tras la explosión en la casa de Alcanar, a la vez que ha dicho no poder descartar la teoría de la supuesta responsabilidad del Estado por la actuación del CNI, todo lo cual confirma, a su juicio, la necesidad de seguir investigando.

En la comisión de investigación en el Congreso, el abogado de las víctimas Javier Martínez y Silvia Llompart ha pedido desclasificar más documentos para "buscar la verdad no solo judicial", establecida en la sentencia del 17-A que ha dicho que respeta, "sino la real".

De esta forma, ha defendido el recurso planteado ante la Justicia europea al dudar del informe con el que se identificó a Es Satty, ya que, en su opinión, "no cumplió los estándares suficientes". "Aquí no hay conspiranoicos, queremos saber la verdad para saber qué se puede mejorar o proteger mejor a las víctimas", ha indicado.

En su turno, el PP le ha preguntado directamente si él pensaba que el imán de Ripoll seguía vivo. "No lo sé", ha contestado. "¿Usted cree que el imán provocó el atentado a instancias del CNI?", ha sido la siguiente pregunta, a lo que ha dicho: "Ostras, no; en lo que se ha desclasificado hasta la fecha no tengo pruebas".

Agustí Carles i Garau, que a instancias del PP ha reconocido ser independentista, ha centrado gran parte de su intervención en cuestionar la "curiosa" identificación de Es Satty, el presunto 'cerebro' del atentado yihadista. "¿Cómo puede ser que un juez diga que una persona ha fallecido, si no hay ningún informe que lo avale?", se ha preguntado.

Quita hierro a las declaraciones de Villarejo

Junts ha respaldado la versión del letrado al entender que sigue habiendo "muchos interrogantes pendientes de resolver", de ahí que respalde la creación de la comisión de investigación en el Congreso. El partido de Carles Puigdemont le ha pedido opinión, en este sentido, sobre las dudas expresadas por el excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

"La clave ya no es mi opinión ni la opinión del señor Villarejo, sino los documentos; creo que esto no es relevante", ha contestado Carles i Garau en referencia a Villarejo.

Dicho esto, el abogado sí ha reiterado que "lo importante" es que Es Satty "colaboró con el CNI", ha sostenido, rebatiendo la versión ofrecida por el exdirector de los servicios de inteligencia españoles Félix Sanz Roldán y los documentos oficiales ya desclasificados.

Es Satty, colaborador del CNI

"Aquí lo importante es que nos dice que tenía un teléfono y que ese teléfono funcionaba y sabemos que funcionaba en abril de 2016 porque cuando estaba en Bélgica hablaba con los servicios secretos", ha dicho sobre Es Satty, además de plantear dudas sobre un implicado en los atentados no identificado.

Por este motivo, ha rebatido a grupos como PP y Vox defendiendo que la verdad judicial establece la responsabilidad de la autoría del 17-A para dirigirse a la comisión de investigación. "Nos gustaría que la comisión, ustedes, llegaran a la convicción de que hay que seguir investigando; ver qué se ha hecho bien, no todo es derecho penal", ha dicho.

En su opinión, "se ha escondido información" que afecta a la defensa de las víctimas del 17-A. "Solo digo que el derecho a la verdad es un derecho que permite poder saber un poco mejor estos temas de terrorismo o cuando hay un Estado que debería haberlo evitado", ha sostenido, antes de insistir en que su deseo es "buscar si el Estado ha actuado correctamente".

El abogado también ha pedido al Congreso que legisle para ampliar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. "Es víctima aquel que está presente en el acto terrorista; si la sentencia no te reconoce como víctima, no tienes indemnización", ha explicado.