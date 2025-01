El PSC confía en convalidar el decreto de prórroga de presupuestos con ERC y Comuns

La semana se presenta compleja para el Govern. Más allá del régimen sancionador de la ley de vivienda pactado con los Comuns que previsiblemente será presentado esta tarde, el ejecutivo en minoría de Salvador Illa tiene por delante el reto de convalidar dos decretos en el Parlament: el de la prórroga presupuestaria de 2023 y el que deroga las multas a los ayuntamientos que se excedieron en el consumo de agua en plena sequía. El PSC espera salir victorioso de ambas votaciones, pero no tiene a estas alturas atados los apoyos ni para uno ni para otro y el miércoles es el dia D. No aprobar el primero sería todo un embrollo para el funcionamiento ordinario de las arcas de la Generalitat.

La portavoz de los socialistas, Lluïsa Moret, ha tratado de trasladar sosiego y asegurado este lunes que están negociando con los grupos parlamentarios, pero prioritariamente con ERC y los Comuns. El grupo de Jéssica Albiach, que llegará al pleno habiéndose colgado la medalla del régimen sancionador, ya le ha garantizado su 'sí', pero los republicanos aún no han dicho esta boca es mía, mientras que Junts pide que se tramite este decreto, que incluye la actualización del IRSC que determina las prestaciones sociales, como proyecto de ley.

"Afrontamos una semana con muchos retos que confiamos plenamente en resolver con la lógica del consenso y de poner por delante las necesidades de los ciudadanos", se ha limitado a decir Moret, que incluso ha asegurado que no se plantean el escenario del que el decreto de prórroga sea tumbado. Para ello están desplegando "todas las estrategias" y exprimiendo todas las vías para no recibir un revés. Y eso incluye, aunque no sea la prioridad, que otros grupos puedan intervenir en salvar los decretos.

Una suma con otros grupos

Esta geometría variable podría entrar en juego con el decreto para tumbar las multas que durante el Govern de Pere Aragonès se impusieron a los ayuntamientos que consumieron más agua de lo fijado en plena sequía. Ni los Comuns ni ERC están dispuestos a respaldar al Govern con esta medida, pero el ejecutivo de Illa prioriza mantener la coherencia porque desde el principio se opuso a esas sanciones. Esa misma posición es la que mantuvo Junts en la pasada legislatura, por lo que está por ver si en este caso los posconvergentes apoyarán el decreto, que también podría recibir el 'sí' de PP y de Vox. De hecho, los socialistas sumarían mayoría absoluta con estos dos últimos grupos.

Sea cual sea la foto final de la semana en el Parlament, el PSC mantiene que quiere continuar la legislatura de la mano de ERC y de los Comuns, pese a que aún no ha logrado apuntalar el espacio de negociación con la nueva dirección de Oriol Junqueras. En la calle de Pallars y también en el Govern optan por conceder tiempo, contemporizar y enmarcar las resistencias de los republicanos a su proceso interno, que aún tiene que culminar con la aprobación de la hoja de ruta en el congreso del mes de marzo.

