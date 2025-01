Albiol responde a la entrevista de Els Pets en EL PERIÓDICO sobre el retroceso del catalán: "El factor determinante es la política woke"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha asegurado en un tweet que "el factor determinante del retroceso social del catalán es la política woke de nula exigencia de integración real a la inmigración", en respuesta a la entrevista de EL PERIÓDICO a Els Pets en los que su cantante, Lluís Gavaldà, asegura que “quien vea el vaso del catalán medio lleno, que nos diga qué medicación toma”.

Gavaldà, en la entrevista de Jordi Bianciotto, ironiza con que "quizá llegaremos al punto en que haya más músicos cantando en catalán que gente que lo hable". "Yo paso largas temporadas en el Reino Unido y cuando vengo noto el retroceso, ya cuando salgo del aeropuerto, cojo un taxi, voy a un restaurante… Para mí, es espectacular cómo retrocede el catalán. Quien vea el vaso medio lleno, que me diga qué medicación toma, porque me la tomaré", asegura.

"A la lengua la salva la calle", le secunda Joan Reig. "Trabajando en ‘Zenit’ (TV3), he visto que los artistas más jóvenes no tienen problemas en mezclar catalán y castellano no ya en un mismo repertorio, ni en una misma canción, sino en una misma estrofa", dice.

Unas declaraciones que García Albiol, alcalde de Badalona por el Partido Popular, ha querido aprovechar para relacionar el retroceso del uso social del catalán con la inmigración y "la política woke".

"Política woke"

"Hoy leo una entrevista al grupo musical Els Pets en El Periódico, un buen grupo de música en catalán. Señalan el retroceso social del catalán, y he de decir que no les falta razón", arranca en su cuenta de X (Twitter). "Más allá de políticas lingüísticas equivocadas, para mí hay un factor determinante en esta situación, que irá a más: la política woke de nula exigencia de integración real a la inmigración, especialmente en lo referente a costumbres y conocimiento de los dos idiomas oficiales en Catalunya".

"No exigimos que hablen o entiendan ni catalán ni castellano, ni que respeten nuestras normas… Algunos solo les otorgan derechos, pero ninguna obligación. Y, como en muchas otras cosas, en esto también estamos pagando las consecuencias", concluye.