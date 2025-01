Los Comuns reclaman a Junts "una corrección inmediata" de su rechazo al decreto ómnibus

La portavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha reclamado este domingo a Junts una "corrección inmediata" de su voto en el Congreso en contra del decreto ley ómnibus y le ha instado a abandonar una "estrategia absolutamente partidista", que "debilita los derechos sociales". Ha hecho esta petición a la formación independentista en declaraciones los periodistas durante la visita que ha realizado a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) con motivo de la 41 Muestra Comercial, Agrícola y Gastronómica.

"Lo que le pedimos a Junts es responsabilidad, que deje a un lado una estrategia absolutamente partidista", ha asegurado Vidal, quien ha subrayado que "lo que ocurrió en el Congreso no fue una bofetada al Gobierno, sino a la clase trabajadora y a los más vulnerables". La portavoz de Catalunya en Comú se ha mostrado convencida de que, "independientemente de cuantos decretos hubiéramos llevado, es evidente que partían (Junts) de la voluntad de tumbar todos y cada uno de ellos".

Además, ha criticado la estrategia "irresponsable" tanto de Junts como del PP y ha instado a los primeros a no alinearse con los populares, "que lo que hacen es debilitar los derechos sociales e impedir que la ciudadanía avance en aquellas cosas que le son propias, como la revalorización de las pensiones". Vidal cree que el decreto debe volver a ser votado en el Congreso ya que "no nos podemos permitir no aprobar estas medidas". "Tienen que aprobarse sin dilación", ha dicho.

Petición a Sánchez

En paralelo a las críticas a Junts y al PP, los Comuns también se han dirigido este domingo a Pedro Sánchez para que vuelva a poner sobre la mesa del Consejo de Ministros todas las medidas ahora paradas "lo antes posible" para que vuelvan al Congreso. Pese a ser preguntada en dos ocasiones sobre la posibilidad de que lleguen a la reunión del gobierno de este próximo martes, Vidal ha evitado hacer concreciones y se ha limitado a pedir a Sánchez que resuelva la situación actual "sin más dilación". La diputada de los Comuns ha defendido que son medidas que la cámara "no se puede permitir no aprobar" y ha subrayado que el gobierno español "tiene la obligación" de llevarlas de nuevo a debate. Ha dado por sentado que acabarán siendo "consolidadas y aprobadas".