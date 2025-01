El juez del caso Errejón defiende su técnica de interrogación: "Estoy siendo objeto de un linchamiento mediático brutal"

El juez Adolfo Carretero, que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de las críticas por el tono utilizado en su interrogatorio al exdirigente y a la supuesta víctima y denunciante, la actriz Elisa Mouliáa. En una entrevista concedida al diario ABC, Carretero ha defendido su técnica de interrogación, que recibió más de 900 quejas y denuncias, y ha asegurado estar siendo "objeto de un linchamiento mediático brutal como no ha pasado a ningún juez".

La decisión de pedir amparo al CGPJ llega después de que el órgano de gobierno de los jueces abriera una diligencia informativa tras recibir más de 900 quejas y denuncias por el comportamiento del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, durante la declaración de la denunciante. Desde el inicio de la declaración de la actriz Elisa Mouliaá, el magistrado se expresó de modo cortante, llegando a valorar la denuncia de "peculiar", o comentar una respuesta con un "claro que no hubo nada".

Carretero ha justificado la técnica de interrogación en la entrevista concedida al ABC. "Mi técnica consiste en preguntar en primer lugar si se ratifica en toda la denuncia y una vez lo ha hecho, según mi criterio, no tiene por qué volver a contártela otra vez, así que yo la voy desmenuzando y voy preguntando de lo que me interesa. Si su respuesta no me ha convencido, repregunto. Todo para alcanzar la verdad material y que sea una declaración lo más creíble posible", ha asegurado, manifestando que su tono de voz "es siempre fuerte y las formas van en línea con la denuncia, que es de agresión sexual y los términos son muy fuertes".

Asimismo, ha asegurado que "hay datos que salieron que no dijo ante la Policía y sí en la declaración debido a ese tipo de técnica, que es ir desmenuzando cada cosa que dice".

"Me parece una aberración para la pobre víctima"

"Estoy siendo objeto de un linchamiento mediático brutal como no ha pasado a ningún juez, con insultos personales, con artículos que dicen que yo toco las tetas a las mujeres españolas y que obtengo orgasmos o soy un sádico cuando pregunto; con el Gobierno diciendo que no se interroga así, que se requiere más formación. Un juez independiente como yo se siente desamparado, siente que está siendo presionado", ha manifestado Carretero, que cree que el escándalo se ha generado "exclusiva y únicamente por la filtración delictiva".

Carretero ha dicho que "en otros países ya estarían detenidos todos los que han participado en la filtración", explicando a su vez que el perjudicado es él y también las partes. "No creo que a una mujer le guste que toda España sepa de sus pormenores y qué es lo que le han tocado. Me parece una aberración para la pobre víctima, porque prospere la denuncia o no, es aberrante tener que aguantar eso y que lo sepa toda España".

En cuanto a las quejas que ha recibido el Consejo General del Poder Judicial por su comportamiento, el juez ha dicho que "habrá que evaluar cómo se pueden admitir las quejas de miles de personas que simplemente han visto un vídeo ilegal y que, además, no están legitimadas para hacer la queja porque la legitimada es Mouliaá y no ha presentado queja alguna".