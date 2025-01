El Govern tiende la mano a ERC y Comuns para pactar nuevos proyectos aunque no haya presupuestos

Catalunya no tendrá nuevos presupuestos este año, pero el Govern no se da por vencido. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha tendido la mano este sábado a ERC y los Comuns para desencallar proyectos pendientes pese a que la prórroga presupuestaria dé menos margen a la Generalitat para hacer nuevas inversiones. En una visita a Balaguer (Lleida), ha constatado que la voluntad del Govern es "no detener los proyectos" en marcha aunque no haya habido acuerdo para aprobar las cuentas de 2025. Uno de estos proyectos sería la aplicación exhaustiva la ley de barrios.

Según ha explicado el conseller, el objetivo es que la prórroga "afecte de la menor manera posible los ciudadanos", por lo que ha ofrecido "mano tendida" a la oposición para impulsar nuevas medidas. Es una oferta que va dirigida "especialmente" a los dos partidos que facilitaron la investidura del president Salvador Illa y que son los Comuns y ERC. "Es importante que haya una ley de barrios, es importante que activemos el mayor número de transformaciones posibles en los pueblos y ciudades. Es importante que haya nuevos equipamientos", ha dicho Dalmau, que ha añadido que el objetivo ir "desencallando" una a una las cuestiones pendientes.

Aunque no haya presupuestos este año, el Govern tiene la posibilidad de hacer nuevas inversiones a través de decretos y modificaciones de crédito. El problema de esta estrategia es que tiene que acudir constantemente al Parlament para obtener luz verde y, al no tener mayoría, se arriesga a perder votaciones y a exhibir su vulnerabilidad. Eso es precisamente lo que le pasó al antecesor del president Illa, Pere Aragonès. Su falta de mayoría en la Cámara le sometió a numerosas derrotas parlamentarias que debilitaron su gabinete.

Sin embargo, el Govern también tiene cartas con las que jugar la partida. Una de ellas es tratar de convencer a los ciudadanos de que es culpa de la oposición que Catalunya no tenga nuevos recursos. Es por esto que Dalmau ha explicado que la voluntad del ejecutivo catalán es "es seguir trabajando de todas las formas posibles y no detener los proyectos". "Estamos hablando de dinero que debe ir dedicado a los servicios públicos", ha concluido.