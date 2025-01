La ANC abre un nuevo ciclo cargando contra la estrategia y los liderazgos de Junts y ERC

La ANC ha presentado este sábado en sociedad su hoja de ruta política para los próximos años y lo ha hecho con una crítica diáfana a los dos principales partidos del independentismo catalán, Junts y ERC. El presidente de la entidad, Lluís Llach, ha afeado a estas dos formaciones haber renunciado a luchar por la independencia de Catalunya para volver a una dinámica de "gestión autonomista de la colonia". En definitiva, les ha reprochado que en los últimos años hayan abonado los pactos con el PSC en el Parlament -sobre todo ERC- y con el PSOE en el Congreso -tanto ERC como Junts-. La exigencia de la ANC es que se rompan estos acuerdos a todos los niveles.

La entidad ha explicado su nueva estrategia en un acto en la sala Oriol Bohigas del Ateneu Barcelonès. Allí han desfilado sus principales dirigentes para desgranar minuciosamente un plan para recuperar el pulso independentista en la calle. El gran objetivo de la ANC sigue siendo la independencia, pero desde ya hace un tiempo considera que debe hacerla sin esperar a Junts y a ERC -tampoco a la CUP-, a quienes acusa de haber perdido toda la fuerza de antaño por sus luchas "cainitas" y estrategias erróneas. Este distanciamiento se ha visto en todo su esplendor cuando Llach les ha lanzado esta advertencia: "En la lucha por la independencia nunca más seremos vuestra muleta".

Así, lo que plantea la entidad es reactivar el choque con el Estado no a través de los partidos, sino a través de la movilización ciudadana, y que sea esta movilización la que arrastre a Junts, ERC y la CUP a volver al punto de la declaración de independencia de octubre de 2017 que se aprobó en el Parlament. Eso sí, con una gran diferencia: que esta vez la independencia se haga "efectiva". Pese a las críticas, Llach ha tendido la mano a los partidos para recuperar la sintonía si vuelven a poner la independencia en el centro: "Si vuestra praxis política se dirige hacia la independencia allí estaremos sea para ayudaros, para condicionaros o para desobedeceros".

Al acto de la ANC han acudido Oriol López y Jordi Turull en representación de ERC y Junts, respectivamente. / ANC

El reproche de la ANC a los partidos no es solo por su estrategia, sino también por no haber emprendido una "renovación profunda de liderazgos". Esto es un dardo directo a ERC y Junts por haber renovado los mandatos de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont al frente de las dos organizaciones en lugar de abrir una nueva etapa. La entidad considera que, para reactivar el 'procés', hay que cambiar a las personas que lo protagonizaron en su momento de máxima intensidad, ya que consideran que su permanencia es un elemento desmovilizador. Según el último barómetro del Centre de Estudis d'Opinió (CEO) en noviembre del año pasado, el rechazo a la independencia está en máximo históricos. El 54% de los catalanes dice 'no', por el 40% que la apoya. Entre el público se encontraban el número dos de Junts, Jordi Turull, y el tres de ERC, Oriol López.

Los cambios respecto a 2017

¿Cómo hacer que la independencia sea esta vez "efectiva" y no simbólica como en 2017? Esta es la pregunta que atormenta el independentismo desde entonces y a la que la ANC intenta dar respuesta. La dirigente de la entidad Rosa Maria Caballero ha expuesto que esta vez, a diferencia de 2017, deberán impulsar una "desestabilización de la vida cotidiana" en Catalunya de una "magnitud" tal que se fuerce la "intervención de la comunidad internacional". Esto pasa, según la ANC, por "huelgas", "cortes de comunicación", "ocupaciones de edificios oficiales" o la lucha por "el control del territorio". "Así es cómo se han culminado otros procesos pacíficos", ha asegurado.

La ANC plantea recuperar el pulso independentista en tres fases: primero en la calle, luego conseguir una mayoría independentista en las instituciones -los ayuntamientos y el Parlament- y finalmente retomar el choque con el Estado "ratificando" la declaración unilateral de 2017. Y esta vez, han recalcado este sábado, "asumiendo los riesgos penales de la desobediencia civil". La entidad es muy crítica con la ley de amnistía, ya que considera que ha contribuido al "relato" de que el conflicto político en Catalunya ha quedado "resuelto".

No será un partido político

Otro punto destacado de la nueva hoja de ruta de la ANC es que la entidad descarta concurrir a las elecciones impulsando una candidatura propia al margen de los partidos actuales. Es decir, aunque la ANC sea muy crítica con Junts, ERC y la CUP, ha decidido que no competirá contra ellos en las contiendas electorales. Este es un debate que en el pasado desangró la entidad entre los partidarios y los detractores y que la desestabilizó hasta el punto de forzar varios enfrentamientos internos y dimisiones. Este sábado en el Ateneu Barcelonès se ha argumentado que la lucha por la independencia no pasa por crear a un "nuevo actor político" -que hubiera sido esta candidatura propia-, sino por tratar de "sacudir el tablero" político actual.