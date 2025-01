Illa pide desde Canarias no tener "miedo" a la financiación singular de Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aterrizado este viernes en Tenerife con una petición bajo el brazo: "No tener miedo" al planteamiento de financiación singular que ha hecho Catalunya. La expresión la ha repetido hasta en cuatro ocasiones durante un coloquio organizado por la SER en la isla justo antes de reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el marco de la gira que ha puesto en marcha para explicarle su proyecto al resto de presidentes autonómicos y abordar preocupaciones en común.

"No tener miedo a las singularidades de la diversidad". "No tener miedo a que las cosas le vayan bien a Catalunya". "Catalunya es solidaria y lo va a seguir siendo. No quiere privilegios, no tengan miedo". Son expresiones del intento de pedagogía que se dispone a hacer el president para tratar de revertir el rechazo al modelo de reparto económico que plantea y que fue pactado con ERC. Para Illa, el punto de partida en común es que ningún territorio discute que la financiación tiene que reformarse y su petición es que se aborde con un debate "sereno".

Todas las autonomías, ha defendido, necesitan de esa reforma para poder ejercer sus competencias en materia de sanidad, educación o servicios sociales; y en el caso concreto de Catalunya, ha subrayado que tiene una "vocación de autogobierno firme y sólida", pero desde la actitud de "contribuir y mejorar la situación del conjunto de España". Las singularidades, ha insistido, "no rompen nada" ni son "nada malo". De hecho, en tono irónico, ha dejado caer que los detractores de la financiación que defiende Catalunya hubieran dicho "lo mismo" si el pacto supusiera la mejora "en un solo euro" y ha recordado que ya existe la Agència Tributària de Catalunya y que, por lo tanto, no es que se trate de crear una hacienda nueva.

La acogida de menores migrantes

Esa solidaridad que Illa promete con el modelo de financiación la ha reivindicado también a la hora de participar del reparto de 4.000 menores migrantes que Clavijo trata de cerrar con el Gobierno. "Catalunya siempre va a estar en solucionar las cosas. Acoger e integrar al que es distinto no pone en riesgo la identidad, sino que la enriquece", ha defendido, además de definir como "razonables" las condiciones que se están planteando. Fuentes gubernamentales detallan que Catalunya ha pasado de tener 798 plazas para jóvenes migrantes en 2017 a 3.759 en 2024 que están "prácticamente al 100%". Junto a País Vasco, son las dos comunidades que "más acogen". En una velada crítica al PP ha dejado caer que algunos que "hablan tanto de España" deberían mirarse los datos.

Aunque el Govern ha dado por sentado ya que no podrá aprobar presupuestos este 2025 por el 'no de ERC, públicamente Illa se ha resistido a hablar de "renuncia" a tener nuevas cuentas, pero ya ha apuntado que se buscarán "fórmulas" para seguir adelante. Confía, de hecho, en tener el ‘sí’ tanto de los Comuns como de los republicanos para convalidar la semana que viene en el Parlament el decreto de prórroga de los presupuestos de 2023. En ambos asegura haber detectado una "actitud constructiva" pese a su grado de "exigencia" y a las dificultades que, ha admitido, hay y habrá.