Junts presentará una propuesta para subir las pensiones y mantener la rebaja al transporte público si no lo hace el Gobierno

El 'no' de Junts -y también del PP- al macro decreto de medidas sociales del Gobierno ha tenido ya este jueves algunas consecuencias. Los primeros en notar los efectos del revés que tuvo lugar el miércoles en el Congreso de los Diputados han sido los usuarios de Renfe, que han visto suprimidos los abonos recurrentes gratuitos. Pero, si no se revierte la situación, habrá efectos en muchos otros ámbitos, como las pensiones, el salario mínimo o el escudo social. Ante ello, desde Junts tratan de evitar ser señalados como los únicos culpables del impacto adverso de su veto y justifican su decisión con acusaciones contra el PSOE, a quien reprochan su estrategia de unir en un único texto medidas muy diversas, algunas de las cuales sin su apoyo. El decreto ómnibus, de casi 130 páginas, incluía decenas de medidas.

Por este motivo, los posconvergentes exigen al Gobierno la convocatoria inmediata de un Consejo de Ministros para volver a aprobar, de forma independiente, algunas de las medidas sociales que decayeron como las ayudas al transporte público o el aumento de las pensiones. Así lo ha reclamado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en TV3, donde también ha avanzado que, si el Ejecutivo no lo hace, su partido tratará de recuperar estas propuestas por la vía parlamentaria, aunque ha reconocido que es un camino mucho más lento y que, mientras tanto, las medidas que estaban en marcha, decaen.

El desgaste del adversario

Turull ha acusado al PSOE de hacer "demagogia" y "chantaje" y de no querer convocar este Consejo de Ministros para poder atacar a sus adversarios políticos. "Si no lo hacen es porque no les da la gana, priorizan el desgaste del adversario y no estar al lado de la gente", ha explicitado. El número dos del partido ha justificado su rechazo al macro decreto de Sánchez por los incumplimientos del PSOE, un año después de la investidura, aunque también ha detallado que su partido estaba en contra de algunas medidas que se sometían a votación, como la que prohibía los desahucios a las familias vulnerables. Consideran que, de rebote, complica los desalojos de "okupaciones delincuenciales" y "mafiosas".

Durante la entrevista, el dirigente posconvergentes también ha defendido que los jubilados catalanes tendrían que cobrar más de pensión para ajustarse al nivel de vida en Catalunya, aunque ha aclarado que este punto tampoco sería una condición 'sine qua non' en caso de que el Gobierno vuelva a someter el decreto a votación en los próximos días.

No es la primera vez que Junts se queja de este tipo de decretos que suponen un cajón de sastre, y así también lo ha querido recordar Turull, que ha asegurado que tenía el compromiso de la vicepresidenta María Jesús Montero de no repetir la estrategia. El último decreto de estas características también acabó con una negociación 'in extremis' entre socialistas y posconvergentes. En aquella ocasión, se logró cerrar un acuerdo que incluyó contraprestaciones como el traspaso de competencias en inmigración, pacto que un año después aún no se ha sustanciado. De ello también se ha quejado Turull que ha reclamado avances en esta cuestión y en otros dos puntos, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la "amnistía política" que podría concretarse en una reunión entre Sánchez y Puigdemont, para retomar las relaciones con el PSOE y evitar la ruptura definitiva.