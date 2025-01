Tras la pista de Es Satty

Mientras escuchaba este miércoles, 22 de enero, al director general de la Policía de Catalunya, Josep Lluís Trapero, en la comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), al hablar de que el hecho mismo del atentado suponía que había habido un fallo al no poder impedirlo, mi mente voló lejos de España. Me remonté al 7 de julio de 2005. Los periodistas que viajábamos desde las ocho de la mañana en autobús desde Edimburgo a Glenneagles, donde se celebraba la reunión anual del G-8, escuchamos, antes de las nueve, las noticias de las tres primeras detonaciones en el metro de Londres, seguida una hora más tarde por la explosión de otra bomba en un autobús de doble planta que se cobró la vida de 52 personas y sembró la capital británica de centenares de heridos. Al Qaeda, que reivindicó el atentado, quería usar la cumbre de los siete países más industrializados del mundo más Rusia como caja de resonancia y quizá la suspensión de la misma, objetivo que, de existir, no consiguió.

No sabía yo en el laberinto en el que me metería cuando pensé en la pregunta que le haría al entonces primer ministro británico, Tony Blair. En la rueda de prensa del 8 de julio que ofreció el anfitrión, levanté la mano. Tenía la idea en inglés –what went wrong– y al llegar mi turno, después de decir mi nombre y el medio, 'El País', formulé la siguiente pregunta:

—Primer ministro, ¿puedo preguntarle sobre el ataque terrorista de ayer? ¿Podría usted evaluar que falló y permitió que los terroristas ejecutaran con éxito los ataques de ayer? ¿Cuál es su punto de vista personal?

—(Tony Blair) Mi opinión es que esas personas que matan a inocentes y causan tal derramamiento de sangre son los responsables y que son los únicos responsables.

Blair eludió con esta respuesta la cuestión. Cuando días después del atentado, se supo que Mohammad Sidique Khan y Shehzad Tanweer, dos de los cuatro terroristas suicidas, habían logrado atacar pese a estar bajo vigilancia de los servicios de seguridad durante 18 meses, la presión política subió.

Dos años después, en 2007, el líder de la oposición conservadora, David Cameron, exigió una comisión de investigación independiente para conocer la verdad. Blair consideró que era desviar energía, recursos y atención de la lucha de los servicios de seguridad y la policía contra el terrorismo, habida cuenta de que una comisión parlamentaria de inteligencia y seguridad ya había estudiado los atentados.

Al formular aquel día la pregunta a Blair, los medios de comunicación que habían alimentado en España la teoría de la conspiración del 11-M con la alquimia de ETA-terrorismo fundamentalista islámico, no dejaron de señalar su sorpresa por el interés en conocer, en la rueda de prensa final del G-8, al día siguiente de los atentados de Londres, qué había fallado. Vamos, me pusieron a parir hasta tal punto que causó la sorpresa de mi director, Jesús Ceberio.

La pregunta, formulada en inglés, utilizó la expresión 'what went wrong' que equivale en español a qué fue lo que falló, qué ha fallado, qué se pudo escapar para que los terroristas consiguieran su propósito.

Aquí esta misma pregunta no era impertinente. Porque una clave de los atentados del 17-A seguía sin desvelarse cuando se celebró la investigación en el Parlament de Catalunya y se extrajeron las conclusiones en julio de 2020.

Estos atentados, que causaron la muerte de 13 personas, 131 resultaron heridas, 16 de ellas en estado crítico y 46 con diagnóstico leve, fueron, además, el segundo gran atentado fundamentalista islamista en España, 13 años después al del 11 de marzo de 2004, la operación terrorista que costó la vida de 192 personas, la mayor desde el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

En el 11-M hubo una clara falta de coordinación entre los servicios de información e inteligencias de la Guardia Civil, la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia. En España tenemos todo por duplicado. La Guardia Civil tiene su servicio de información, la Policía se maneja con su propio departamento, y los Mossos d'Esquadra poseen sus servicios.

Incluso desde que se ha creado el Citco, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en octubre de 2014, seguimos con la misma práctica. Socializar, compartir, eso no es lo nuestro. Subsisten los recelos. Lo hemos vivido en el 11-M.

¿Y en Catalunya?

Según explicó este miércoles el mayor Trapero, la coordinación funcionó el 17-A. En una intervención orientada a desactivar la idea de que el Estado español pudo tener una mano negra para castigar a los catalanes, Trapero quizá exageró esa sintonía. Este es el punto de vista, por ejemplo, del que fuera 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, que este miércoles 15 también compareció en el Congreso.

Trapero desmintió que la mañana del 17 de agosto de 2017, el departamento de Tedax de la Comandancia de la Guardia Civil en Tarragona hiciera una llamada por teléfono a los Mossos para ofrecer su colaboración con el envío de sus expertos. Según explicó, se trató de un comentario informal entre dos compañeros, uno de la Guardia Civil y otro de Mossos, en el sentido de “os podemos echar una mano”.

La idea conspirativa a lo Villarejo no es más que una reedición de la rentable -en término de venta de periódicos- teoría de los peones negros del 11-M. Pero el tema del imán de Ripoll sigue siendo una historia de interés. En su dictamen de 2020, el Parlament declaró acreditado que Es Satty había sido confidente del CNI. Ahora, a la luz de los documentos desclasificados y de la comparecencia del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ya no se puede sostener. Al menos hasta que se desclasifiquen las llamadas telefónicas entre un agente y el imán -que se han solicitado al Gobierno- esa acreditación está cuestionada.

Las bases de datos de la Policía española registraban antecedentes de Es Satty de 2006, pero no así la de los Mossos. Y según aclaró Trapero la comunicación entre un agente de la policía de en Vilvoorde, Bélgica, y otro de los Mossos tuvo carácter informal, alrededor del certificado de antecedentes penales español que se le exigía a Es Satty para ejercer de imán. El mosso en cuestión no pudo aportar información.

El caso del imán Es Satty destaca por ser, según se ha comprobado a posteriori, el jefe de la banda terrorista. Ha sido condenado por tráfico de drogas, ha cumplido condena en 2014 y logra evitar una orden de expulsión en Castellón con un recurso contencioso-administrativo.

Pero es que mucho antes, en 2006, su nombre aparece, sin ser imputado, en la llamada Operación Chacal, en la que un grupo presuntamente terrorista, afincado en Vilanova i la Geltrú enviaba, presuntamente, yihadistas a Irak.

Pero, además, al fallo de comunicación entre los diferentes servicios en España se añade el hecho de que Europol no llama la atención sobre la situación del imán Es Satty, que había intentado establecerse en Vilvoorde, la ciudad flamenca a 10 kilómetros de Bruselas foco de yihadistas, y había concitado sospechas allí. Si hubo comunicación entre Vilvoorde y los servicios de seguridad de Barcelona, estos, que no tenían datos de Es Satty, no pudieron aportar a los belgas información relevante.

Es Satty muere víctima de sus preparativos, en Alcanar, con el explosivo que debía usarse en el ambicioso por diabólico plan A de los atentados concebido y preparado por Es Satty: el estadio del Camp Nou o la Sagrada Familia.

No será la primera vez ni la última que un Es Satty en el 17-A o El Chino, en el caso del 11-M, se escapa a la acción de inteligencia. Ya no cabe buscarle tres o cinco pies al gato. Es saludable, con todo, que se investigue (sin crear falsas expectativas en las víctimas).

¡Téngase en cuenta que por ejemplo, después de la terrible y espectacular ruptura del muro en Gaza por los milicianos de Hamás es el día de hoy que Netanyahu sigue bloqueando la creación de una comisión de investigación sobre el 7-0.

