Illa arremete contra Junts: "Se han equivocado gravemente votando con la derecha extrema"

No ha mencionado ni las siglas de Junts ni el nombre de Carles Puigdemont, pero no ha hecho falta porque se ha entendido claramente a quién iba dirigido el mensaje que este jueves ha querido lanzar el president de la Generalitat, Salvador Illa. "Ayer algunos se equivocaron gravemente de política, de rivales y de aliados", ha espetado desde el escenario del congreso de la UGT de Catalunya aún en plena resaca del 'no' en el Congreso a los decretos del Gobierno que tenían que garantizar medidas como la subida de las pensiones o las rebajas del precio del transporte público.

EFE

Para Illa, el rechazo de Junts no solo ha "perjudicado" a todos los catalanes, sino que también ha supuesto una alineación del partido de Puigdemont con la extrema derecha. "Ayer algunos prefirieron votar con la derecha más extrema, y eso perjudica a los catalanes con menos pensiones, menos salario mínimo y un transporte público más caro", ha espetado. Si, por ahora, los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez que se han pronunciado han procurado centrar los dardos en el PP, el jefe del Govern se encarga de hacerlo sobre los posconvergentes, discurso que ya empezó a entonar este miércoles el PSC.

Invitación a "recapacitar"

Según el president, lo que ha hecho Junts es "no cumplir con su trabajo de defender Catalunya", motivo por el que ha emplazado al principal partido de la oposición en el Parlament a "recapacitar" y a "reflexionar" sobre si está dispuesto o no a practicar una "política útil" que tenga una repercusión beneficiosa en los ciudadanos. "Cuando votan, lo hacen pensando en que resolveremos sus problemas en lugar de crearlos. Cuando los partidos no cumplen para beneficiar el interés general, hacemos un flaco favor a la democracia del que solo se benefician los discursos de extrema derecha", ha proseguido.

De hecho, justo antes del alegato contra los posconvergentes, el president ha alertado de la "auténtica ola de autoritarismo de derechas y de extrema derecha" que se avecina con la toma del poder de Donald Trump en Estados Unidos. Se trata, asegura, de un cambio de paradigma en el que intenta imponerse un "expansionismo amenazador" a través del "poder de la fuerza" en lugar del "poder de la razón". Ante este escenario, ha pedido acción y "compromiso" en lugar de quedarse pendiente de lo que hacen estos "dirigentes autoritarios", poniendo como ejemplo el trabajo que hacen los sindicatos.

Frente a Oriol Junqueras

Ninguna referencia ha hecho Illa al escenario de tener que gobernar sin nuevos presupuestos este 2025. Justamente, en la primera fila del congreso de la UGT estaba sentado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que en la última semana ha oficializado que ni siquiera piensa a sentarse a negociar con los socialistas. A la espera de una reunión con el líder de los republicanos que todavía no tiene fecha, el president se ha limitado a recordar que es consciente de que gobierna en minoría, motivo por el que ha prometido "acordar y cumplir" con todos los pactos sellados.