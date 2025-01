El PSC acusa a Junts de haber propinado un "mazazo" a 1,2 millones de pensionistas de la mano de PP y Vox

El PSC ha salido en tromba a cargar contra Junts por haber tumbado en el Congreso los tres decretos del Gobierno con medidas sociales y económicas. El presidente del grupo socialista en el Parlament, Ferran Pedret, ha acusado al partido de Carles Puigdemont de haber propinado "un mazazo sobre la espalda" de los catalanes y, muy especialmente, de los 1,2 millones de pensionistas que estaban a punto de beneficiarse de un incremento de sus prestaciones.

El Govern está calibrando en estos momentos el impacto que tendrá para la Generalitat las medidas que decaen, pero desde el PSC ya han adelantado que, además de los pensionistas, las consecuencias del voto de Junts, PP y Vox será también para los pasajeros del transporte público en Catalunya, para los damnificados por las consecuencias de la DANA o para los que están en riesgo de desahucio o de pobreza energética.

La suma de Junts, PP y Vox

"Nos resulta incomprensible", ha subrayado Pedret, que ha recriminado a Junts que, en su vocación por "recordar" que sus votos son imprescindibles para Sánchez decida "castigar" a los ciudadanos, tanto los catalanes como los del resto del Estado. Además, ha acusado a los de Puigdemont de sumarse a la "estrategia de asedio de la extrema derecha y la derecha radical".

Sin embargo, ha considerado que eso no conduce "en absoluto" hacia un adelanto electoral y no logrará "desastibilizar" al Gobierno. Según el dirigente del PSC, el ejecutivo "no renunciará" a aplicar medidas que cree necesarias para trabajar para la "igualdad de oportunidades".

Pedret ha asegurado que espera que las consecuencias de su voto conduzca a Junts hacia una "reflexión". "Es tan evidente el error que han cometido, que ya se han dado cuenta y están empezando a sacudirse la responsabilidad de encima", ha asegurado después de que Puigdemont haya levantado el dedo acusador contra el PSOE por forzarles a aceptar una "ochentena de medidas" en un mismo paquete y situarse en lo que considera una suerte de "precampaña electoral".