Junts consuma su amenaza de ruptura y acusa al PSOE de estar ya en "precampaña electoral"

Cuando el viernes pasado el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, anunció que suspendían todas las negociaciones sectoriales con el Gobierno, ya avisó de que todas las próximas votaciones en el Congreso estaban en juego. "Para convalidar decretos, que no nos busquen", concretó Puigdemont. Una amenaza que se ha consumado este miércoles en el Congreso de los Diputados, con el 'no' de los posconvergentes en la votación de los tres reales decretos que la cámara baja tenía que convalidar, uno de los cuales era un cajón de sastre de medidas que incluía, entre otras cuestiones, la subida de las pensiones o la prórroga de la rebaja en el transporte público.

Fuentes de Junts aseguran que no están en contra de ninguna de estas dos propuestas, de hecho han emplazado al Gobierno a volver a aprobarlas en el Consejo de Ministros de forma independiente y no en un texto acompañado de "80 medidas más". También se ha quejado de esta estrategia el propio Puigdemont en un mensaje en las redes sociales. El líder de la formación ha asegurado que es el PSOE quien "juega con los pensionistas y los usuarios del trasporte público" para "reforzar su relato" y acusar a Junts y al PP de ello, una táctica que considera que es ya de "precampaña electoral".

"Dijeron que no volverían a hacer un decreto ómnibus, que mezcla churras con merinas, y mira", se queja en privado otro dirigente de la formación, recordando así que el último decreto de este tipo ya acabó con una negociación 'in extremis' entre socialistas y posconvergentes. En aquella ocasión, sin embargo, hubo acuerdo y Junts convalidó el decreto a cambio de algunas contraprestaciones como el traspaso de competencias en inmigración, pacto que un año después aún no se ha sustanciado.

Justamente, de ello se queja el partido de Puigdemont. "Mientras ustedes no cumplan, no cuenten con Junts", ha denunciado la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, durante la intervención en la que ha anunciado el 'no' de los siete escaños posconvergentes en las tres votaciones.

Entre los pactos pendientes de cumplimiento, Junts pone el foco en tres carpetas clave: el traspaso de competencias en inmigración (encallado en puntos sensibles como el control de fronteras y la resolución de expedientes como los NIE o los permisos de trabajo), la oficialidad del catalán en la UE (aquí reclaman la implicación directa de Sánchez en las negociaciones diplomáticas con los 27 países) y la aplicación de la "amnistía política" (que podría concretarse en una reunión entre Sánchez y Puigdemont, aunque el expresident asegura que no tendría valor sin avances en el resto de acuerdos por cumplir).

Desde el aviso del expresident el pasado viernes, ha habido conversaciones entre el PSOE y Junts para reconducir la situación, tanto presenciales -en Bruselas- como telemáticas. Sin embargo, no ha habido avances en ninguno de los puntos en cuestión. Por ello, durante su intervención, Nogueras ha acusado al PSOE de "falta de seriedad" y ha asegurado que su rechazo a los decretos es "fruto de la negligencia" de los negociadores socialistas. "El PSOE debe dejar de hacer trilerismo y el reto tienen que dejar de votar a cambio de nada", ha zanjado, disparando contra los socialistas, pero también contra otros grupos como ERC.

¿Nuevo decreto?

El Gobierno ya se ha abierto a volver a aprobar la actualización de las pensiones a través de un nuevo decreto, pero no ha ahorrado críticas contra el PP y Junts por su negativa hoy. Lo ha hecho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha pedido a los ciudadanos que "recuerden" qué formaciones han impedido el aumento de la cantidad que cobren los pensionistas y han provocado el encarecimiento del transporte público. También el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, -principal interlocutor con Junts- ha afirmado que Junts y PP tendrán que dar explicaciones por su "'no' a mejorar la vida de los ciudadanos".

También el Govern ha lanzado un dardo contra los posconvergentes por boca de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha aprovechado su intervención en comisión en el Parlament para advertir de que la votación de los decretos en el Congreso es una "prueba del algodón" de si la defensa que hace el partido de Carles Puigdemont de la rebaja del precio del transporte "se queda en un discurso" porque no acompañan con el voto.