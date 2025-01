El ministro Torres repite hoy en la comisión Koldo del Senado tras acusarle el PP de mentir la primera vez

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece este martes de nuevo en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' a petición del PP, que vuelve a llamarlo al considerar que mintió durante su primer interrogatorio.

Los 'populares' sostienen que Torres negó en su primera comparecencia, el pasado noviembre, haber tenido contactos con la trama, mientras que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "ha desvelado los mensajes que se intercambiaron con Koldo", el que fue asesor del exministro José Luis Ábalos.

Así lo denunció Alicia García, la portavoz en el Senado del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado y también esgrime para citar por segunda ocasión a Torres las acusaciones contra él del presunto conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama.

El empresario investigado declaró en sede judicial que facilitó a Torres un piso en la madrileña calle Atocha para encuentros con "señoritas" y que Koldo García le pidió 50.000 euros para el ministro.

Torres, que niega haber mentido, asegura que "hay alguien interesado" en "manchar" su imagen y que las acusaciones de Aldama son "falsas" y sólo pretenden hacerle "daño político". También considera que el PP ha hecho de "altavoz" del empresario investigado.

"Espero que el Partido Popular el martes muestre en la comisión del Senado pruebas de que yo he pedido mordidas, de que yo he estado en pisos determinados, incluso, como decía quien me acusó, con señoritas", afirmó la semana pasada en una entrevista.

Durante su primera comparecencia en la comisión, Torres negó con rotundidad haber recibido o pedido 50.000 euros de la 'trama Koldo', así como tener algún tipo de relación Aldama.