El Govern pide a ERC que "no eche a perder" 4.000 millones tras el veto a los presupuestos

El Govern se ha fijado como objetivo no pisar ningún callo en ERC. Ni siquiera después de que los republicanos hayan anunciado que no piensan ni sentarse a negociar los presupuestos de 2025. El ejecutivo de Salvador Illa ya hace una semana que ha asumido públicamente que no habrá nuevas cuentas, pero aún mantiene la esperanza de incorporar 4.000 millones de euros procedentes de unos mayores ingresos vía decretos de modificación presupuestaria. "Sería una pérdida para los catalanes y como país que estos ingresos no se pudieran incorporar. Sería incomprensible que no se aprovecharan", ha asegurado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque.

No ha hecho una apelación directa al partido de Oriol Junqueras, pero la afirmación la ha hecho después de que ERC haya dejado caer que lo mismo tampoco está dispuesta a negociar suplementos de crédito y a garantizar así oxígeno económico al Govern de Illa pese a la prórroga de las cuentas. Paneque ha argumentado que, una vez se da por descontado que no podrán aprobar nuevos presupuestos, se abren diferentes escenarios y que no será lo mismo poder contar con 4.000 millones más que poderlos incorporar. De momento, ha dicho, esperarán a que la consellera de Economia, Alícia Romero, culmine la ronda de encuentros que está llevando a cabo con los grupos parlamentarios y los agentes sociales.

Sin "recortes" en su plan

Lo que sí que ha resaltado es que, pase lo que pase, "no habrá recortes" de su plan de gobierno y que, una vez se despeje cuál es la situación económica definitiva, "activarán los mecanismos" para cumplir tanto con su agenda como las medidas pactadas con ERC y los Comuns en la investidura. Los avances en vivienda y en educación, ha puesto como ejemplos, son ineludibles. La portavoz ha insistido en que pondrán todo su empeño en alcanzar nuevos acuerdos para disponer de más recursos, pero a estas alturas el Govern ni siquiera tiene amarrados los votos para convalidar el decreto de prórroga de las cuentas de 2023 en el pleno del Parlament la semana que viene.

Pese a la delicada situación, convocar elecciones no está en la carta de navegación de Illa. Aunque gobierne en minoría, está convencido de poder trampear la situación pactando pieza a pieza y para ello espera que las concesiones previstas por parte del Gobierno en las bilaterales con la Generalitat que se celebrarán en febrero, especialmente en materia de Rodalies y financiación, contribuyan a poner vaselina a las negociaciones. No obstante, Paneque ha insistido en que no buscarán "ni responsables ni culpables".

Descartadas las sumas alternativas

Descartado queda buscar apoyos alternativos mirando a Junts, puesto que, con presupuestos o sin, el objetivo de Illa es transitar el mandato con las coordenadas esbozadas con los socios de la investidura, por más difícil que sea el flanco de los republicanos. Con los Comuns, que sí que garantizan su 'sí' al decreto de prórroga de la semana que viene, la negociación es más plácida, pero tampoco está exenta de sobresaltos. Este martes, el grupo de Jéssica Albiach ha emplazado al Govern a acelerar con el régimen sancionador de la ley de vivienda, que debería ser aprobado la semana que viene. De momento, no hay acuerdo y el pleno de la semana que viene se esboza ya como el más complejo que el actual Govern ha afrontado hasta ahora.