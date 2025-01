Govern y Comuns se encallan con el régimen sancionador de la ley de vivienda por los alquileres de temporada

Según lo prometido por el Govern, el régimen sancionador de la ley de vivienda debería ser aprobado antes del 31 de enero. El tiempo se agota y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la negociación con los Comuns está encallada en que, además de los incumplimientos de los topes de los precios de los alquileres, pueda ser multado también el fraude de ley que cometan los propietarios que utilicen el alquiler de temporada para sortear esos límites. No es esta solo una exigencia de los Comuns, sino también de ERC, y ambos partidos son necesarios para que el régimen sancionador salga adelante.

Públicamente, la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, solo ha confirmado que se trabaja en que se impongan sanciones a quienes se salten los precios de los alquileres y que el Govern tiene intención de aprobar el régimen la semana que viene, pero nada ha dicho sobre los alquileres de temporada. Fuentes conocedoras de las negociaciones tanto con los Comuns como con los republicanos explican que el Govern alega que en estos momentos hay una vía abierta en el Congreso de los Diputados para que esta cuestión se regule a escala estatal y avisan de la "inseguridad jurídica" que podría provocar que la Generalitat incluya este supuesto en su sistema de multas.

"Lejos del acuerdo"

Sin embargo, el aviso de los Comuns al Govern ha sido contundente. El portavoz del partido en el Parlament, David Cid, ha alertado este martes de que las negociaciones sobre el régimen sancionador, en las que han intercambiado documentos con propuestas, van demasiado lentas. Ha llegado a acusar la conselleria de Territori, con Paneque al mando, de ir "a paso de tortuga" y ha amagado con "consecuencias" para la legislatura si no hay acuerdo antes del 31 de enero, como se había acordado.

A pesar de la paralización de las negociaciones presupuestarias por parte de ERC, los Comuns insisten en la necesidad llegar a un acuerdo antes de que acabe el mes de enero para que su partido siga apoyando los decretos e iniciativas legislativas que el Govern someta a votación a partir de ahora. Cid ha dado por hecho que votarán el decreto de prórroga presupuestaria previsto para la semana que viene y que no tiene garantizado, por ahora, el apoyo de ERC; pero ha advertido de que el resto de medidas legislativas del ejecutivo pueden peligrar. "Estamos muy lejos del acuerdo, por no decir muy lejos. El Govern tiene que moverse, si no, la legislatura irá por el mal camino", ha rematado.

Los Comuns insisten en que el régimen sancionador debe calificar de incumplimiento "muy grave" aquellos propietarios que incumplan por más de un 30% el límite de precios. Eso supone multas a partir de 90.000 euros. Paneque ha aceptado que así sea pese a las reticencias iniciales del ejecutivo. Pero habrá que ver qué sucede finalmente con los que cometan fraude con los alquileres de temporada y que Cid ha vuelto a insistir este martes en que tienen que ser incluídos en el sistema de multas. "El Govern tiene que decidir si cumple con los Comuns y envía un mensaje a los especuladores, de que se ha acabado la fiesta, o si quiere seguir permitiendo el fraude de ley", ha concluido.

