ERC evita aclarar si negociará suplementos de crédito con el Govern tras el portazo a los presupuestos

El Govern se prepara ya para sobrevivir sin nuevos presupuestos en 2025 y se prepara para negociar un decreto ley que incorpore los recursos previstos, que suman otros 4.000 millones de euros, y que deberá contar con el aval de los Comuns y ERC para que sea convalidado en el Parlament con la mayoría de 68 diputados que convirtió a Salvador Illa en president. Sin embargo, los republicanos han mantenido este lunes el rechazo a las cuentas públicas y han evitado aclarar si se sentarán a hablar con el Executiu sobre estos suplementos de crédito.

"Hay que ser claros y coherentes, no habrá negociación para el presupuesto de 2025". Así de firme se ha mostrado la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, para despejar cualquier duda que todavía pudiera haber sobre si su partido va a entablarse con el Govern para negociar las cuentas públicas de este año: "Ni la hay ni la habrá [negociación] este 2025", ha zanjado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva del partido. En ese -sentido, ha matizado que esta afirmación -que ya habían comunicado- "no es en condicional", ha inquirido, y ha asegurado que la decisión ya la ha trasladado al PSC, que hace días asumió este escenario. En los próximos días, los republicanos serán citados por la consellera de Economia i Hisenda, Alícia Romero, en el marco de la ronda de contactos con partidos y entidades, ya que todavía no se han reunido con ERC.

Con el 'no' a los presupuestos catalanes -que también ha hecho extensivo a los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez- Alamany ha querido mostrar contundencia, pero la dirigente no ha aclarado si ERC está dispuesta a negociar con el Govern de Illa las ampliaciones de crédito previstas para gestionar el 2025 sin presupuestos. La portavoz ha dejado la pelota en el tejado del Ejecutivo catalán: "Esto corresponde al Govern", ha zanjado.

La soberanía fiscal

Desde la Generalitat han sostenido desde que empezaron a trabajar en las cuentas públicas que estas eran la vía para que pudieran cumplir los acuerdos de investidura, tanto con los Comuns como con ERC. Sin embargo, desde que la nueva dirección republicana liderada de nuevo por Oriol Junqueras tomó las riendas del partido, el relato de Esquerra ha sido que no apoyarán nada sin ver antes cumplimiento. Alamany este lunes lo ha vuelto a escenificar: "Es importante tener presupuestos, pero para ERC es más importante tener sobiranía fiscal", ha declarado, situando la realidad de la financiación singular sellada en el acuerdo para hacer president a Illa como parte de este compromiso adquirido por el PSC en el que todavía no ven avances.

Desde ERC consideran que es necesario ver pasos hacia la soberanía fiscal, como por ejemplo, ha citado Alamany, que se convoquen las plazas para lo 500 funcionarios que se necesitan para que la Agencia Tributaria Catalana pueda asumir la recaudación de todos los impuestos. "No tiene sentido que vayamos a negociar si el país no está preparado para la soberanía fiscal", ha argumentado, tras incidir en que "ver resultados" no es marcar "calendarios, deseos o voluntades".

La reunión con Puigdemont

Pocos días después de que tuviera lugar la reunión entre Junqueras y el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, Alamany ha remarcado que entre los dos partidos independentistas hay "relaciones fluidas". Para la secretaria general, que también estuvo presente en la cita, es "necesario" tener "espacios de diálogo y entendimientos" con los posconvergentes, y ha atribuido esta voluntad de recoser lazos con Puigdemont como una decisión de "la nueva dirección" de ERC que piensa que "las cosas se pueden hacer diferente". El partido republicano tiene pendiente aprobar su nueva hoja de ruta en la segunda parte del congreso que se celebrará en marzo.