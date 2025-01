Puigdemont suspende las "negociaciones" con el PSOE y pide una reunión urgente en Suiza

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado que suspende las "negociaciones por cuestiones sectoriales" con el PSOE, aparcando cualquier apoyo a decretos o leyes del Gobierno, y ha reclamado una reunión "urgente y extraordinaria" en Suiza para evaluar el estado del pacto de investidura. Así lo ha anunciado el también expresident de la Generalitat, tras reunir a la cúpula de Junts en el Press Club de Bruselas para fijar los próximos pasos que dará el partido en el partido en el Congreso de los Diputados. Se trata de una ruptura controlada de los posconvergentes que busca un movimiento del PSOE, pero que a la práctica no provocará grandes cambios.

Cuando Puigdemont fijó la cita con los máximos dirigentes del partido para este viernes, lo hizo con la previsión de que la Mesa del Congreso ya habría decidido si tramitaba o no la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza a Pedro Sánchez. En diciembre, el expresident ya anunció que no permitir este debate, a pesar de que es competencia exclusiva del presidente del Gobierno someterse a una cuestión de confianza, podía provocar "consecuencias irreversibles" para la legislatura.

Sin embargo, tras los últimos avisos de las filas posconvergentes para instalar la idea de que una ruptura de las negociaciones era posible, Jordi Turull habló el martes de decisiones que no "gustarían al PSOE" si no se tramitaba la iniciativa, la Mesa del Congreso decidió ganar tiempo y aplazar la decisión.

El alcance de la "ruptura"

Tras un mes de silencio, Puigdemont ha sacado pecho de esta especie de tablas, que ha calificado directamente de rectificación, y ha asegurado que los socialistas han entendido que "el riesgo de ruptura es real" y que no era un "farol". Sin embargo, ha defendido una "suspensión" de las negociaciones con el Gobierno "por cuestiones sectoriales" para evitar que el PSOE "juegue con el calendario", y ha reclamado una "reunión urgente" en Suiza con presencia del mediador intencional para que haga una evaluación del cumplimiento del pacto por parte de los socialistas.

Pero, ¿en qué se traducirá concretamente esta ruptura? "No nos sentaremos a negociar los presupuestos y para convalidar decretos o iniciativas legislativas que no nos busquen", ha venido a concretar Puigdemont durante la rueda de prensa. Desde la investidura de Sánchez, Junts ya defendía que su partido negociaba 'pieza a pieza' con el Gobierno, sin embargo, el expresident ha concretado que a partir de ahora no tendrán la "disposición a hablar de todo" que asegura que habían tenido hasta ahora.

Traspaso en inmigración

En cambio, ha asegurado que no se para, o al menos no por parte de Junts, la negociación para que el catalán sea oficial en Europa o el traspaso de competencias en inmigración, asuntos pendientes de los pactos anteriores con el PSOE y que los posconvergentes consideran claves para revertir la situación. Tampoco la mesa de negociación en Suiza, que ya debía reunirse a finales de este mes de enero.

Justamente, sobre el traspaso en inmigración, Puigdemont ha aprovechado para responder a las últimas declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha descartado que un eventual acuerdo incluya el control de fronteras por parte de los Mossos d'Esquadra. El líder posconvergente ha dejado claro que este punto es imprescindible para que Junts ponga su firma en el pacto y ha asegurado que el titular de Interior no está actualizado del estado de las conversaciones con el PSOE en este asunto. "Tienen un problema con este ministro", ha deslizado el expresident.

Reunión con Sánchez

Preguntado por si un posible encuentro con Sánchez ayudaría a revertir la situación, Puigdemont ha defendido que no es una condición imprescindible, pero que estaría "encantado" si el presidente quiere desplazarse a Bélgica para explicarle personalmente cómo se van a sustanciar los acuerdos pendientes. "Al presidente Sánchez no le hace falta reunirse conmigo para desencallar la situación, tenemos un acuerdo que no se está cumpliendo. Si me lo quiere explicar a mí, encantado de recibirlo, pero todo este movimiento no lo hacemos para que el presidente Sánchez se reúna conmigo", ha remachado. El expresident también ha negado que haya mantenido ningún contacto "directo o indirecto" con el presidente del Gobierno, ni telefónico ni por mensajería.

Moción de censura

A pesar de esta situación, Puigdemont ha descartado que Junts pueda brindar su apoyo al PP para una moción de censura, ni siquiera con el único objetivo de forzar un adelantamiento electoral. El líder de la formación ha negado que haya ninguna negociación con los populares sobre esta cuestión y ha ironizado con que solo la apoyarían en caso de que fuera el propio Puigdemont el que candidato a la presidencia y pudiera declarar la independencia de Catalunya.