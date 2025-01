Junqueras antes de reunirse con Puigdemont: "La voluntad es tener una relación fluida con todo el mundo"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ya está en Waterloo (Bélgica) para reunirse con el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont. Antes de empezar el encuentro y en declaraciones a los periodistas, ha explicado que su voluntad es "tener una relación fluida y educada con todo el mundo". "Hemos venido aquí porque la nueva dirección de ERC tiene la voluntad de tener las mejores relaciones posibles con el conjunto de los agentes sociales, económicos y políticos", ha dicho.

La relación entre Puigdemont y Junqueras siempre ha sido complicada. Lo fue mientras compartieron Govern entre enero de 2016 y octubre de 2017, pero aún se deterioró más tras la declaración de independencia y la suspensión de la autonomía catalana. Además, que Puigdemont acabara residiendo en Bélgica y Junqueras estuviera casi cuatro años en la cárcel, tampoco ayudó a reconducir las cosas.

La de este jueves será la primera cita entre ambos desde que fueron reelegidos al frente de sus respectivos partidos: Puigdemont vuelve a ser el líder de Junts desde octubre de 2024 y Junqueras vuelve a encabezar ERC desde diciembre del mismo año. Los dos dirigentes estarán acompañados de sus respectivos secretarios generales, Jordi Turull (Junts) y Elisenda Alamany (ERC). Puigdemont y Turull les han recibido en la puerta de la Casa de la República y se han dejado hacer fotos ante los medios de comunicación.

Desde que el líder de ERC salió de la cárcel con el indulto en junio de 2021 hay solo dos reuniones documentadas con el expresident. La primera, al poco de dejar la prisión, el 7 de julio de 2021. Ese fue un encuentro poco íntimo porque también asistieron otros líderes del 'procés' como Carme Forcadell, Raül Romeva y Toni Comín. Tuvieron que pasar tres años hasta la siguiente cita. Fue en junio de 2024, en plenas negociaciones entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa. Entonces, Junqueras acababa de dimitir como líder de ERC y Puigdemont no estaba al frente de Junts.

Nuevo ciclo

¿Qué posibilidades tienen Junts y ERC de volver a entenderse? Si nos remitimos al último lustro, más bien pocas. Sin embargo, ahora mismo el escenario político ofrece alguna posibilidad para acercar posiciones. En primer lugar, los dos partidos están fuera de la Generalitat tras ser derrotados por el PSC en las últimas elecciones. Esto les hace tener intereses compartidos como grupos de la oposición. Además, desde hace algunas semanas, las dos formaciones comparten su negativa a aprobar tanto los presupuestos de la Generalitat como los del Estado. Eso les da margen para exhibir posiciones compartidas.

Pero la sintonía en otros muchos temas es inexistente. Por ejemplo, este nuevo encuentro entre Puigdemont y Junqueras tendrá lugar el mismo día que la Mesa del Congreso debe decidir sobre la proposición no de ley planteada por Junts que exige a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. La no tramitación de esta iniciativa -el Gobierno ya daba por hecho este martes que se tumbaría- podría romper las relaciones entre el Junts y el PSOE y hacer tambalear la legislatura. Sobre este pulso, justamente, Junqueras no comparte la estrategia de Junts. "Aunque haya razones para desconfiar, [una cuestión de confianza] no aporta demasiado y puede que no haga falta", deslizó en una entrevista televisiva reciente.