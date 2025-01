La Comisión de la Verdad de ERC no tendrá potestad de sancionar y trabajará de forma confidencial

ERC puso en marcha en su consejo nacional del sábado pasado la Comisión de la Verdad, un órgano que tiene la misión de investigar internamente la polémica de los carteles difamatorios contra los hermanos Maragall, que se idearon desde dentro del partido. La comisión es una apuesta del líder de la formación, Oriol Junqueras, para encontrar a los responsables de lo ocurrido y poder dar por zanjado el asunto y, hasta ahora, se conocían pocos detalles sobre su funcionamiento.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el partido ha elaborado un documento donde se explica cómo operará. Destacan al menos cuatro cuestiones: la comisión cambia de nombre; no tendrá capacidad para dictar sanciones ni abrir expedientes disciplinarios; aspira a trabajar de forma estrictamente confidencial y alejada del foco público, y, finalmente, tendrá dos meses justos para hacer su trabajo. El fin de semana del 15 y el 16 de marzo, cuando ERC celebre su congreso, hará públicas sus conclusiones y las someterá a votación de sus militantes.

Cuando Junqueras lanzó la propuesta en plena campaña electoral por el liderazgo del partido, sus rivales le afearon varias cosas, empezando por el nombre. Consideraron que Comisión de la Verdad era una mala etiqueta porque evocaba precedentes en los que, con la misma denominación, se había investigado los crímenes de regímenes autoritarios de América Latina, Ruanda o el franquismo. Finalmente, pues, se llamará 'Comisión sobre las estructuras paralelas a los órganos de gobierno' de ERC. Hay que interpretarlo como un gesto a los que no veían claro la primera elección. "No tiene más. Lo importante es el fondo", señalan desde la dirección.

Pero, más allá de las etiquetas, el núcleo del asunto es qué podrá y que no podrá hacer esta comisión. Según el mismo documento, podrá "investigar" todo lo que considere oportuno, empezando por si había una estructura opaca en el partido que hacía campañas de propaganda al margen de los órganos formales y si, además, se financiaba a través de la empresa Relevance, vinculada a ERC. También podrá emitir "recomendaciones" sobre cómo debería actuar la organización para atajar el asunto y que no se vuelva a repetir. Sin embargo, no tendrá plenos poderes: estas recomendaciones no serán vinculantes y la comisión no podrá dictar sanciones ni abrir "ninguna clase de expediente disciplinario".

En definitiva, podrá marcar la pauta sobre cómo debería resolver ERC la crisis, pero serán los órganos de disciplina del partido -la Comisión de Garantías o el Responsable de Cumplimiento- quienes deberán tomar las decisiones finales. Esta falta de capacidad decisoria tiene una explicación: la Comisión de la Verdad no está contemplada en los estatutos de ERC, por lo que su capacidad de acción será limitada. Si tuviera plenos poderes sus detractores -que son varios- tendrían argumentos para impugnarla.

El tercer punto nuclear de la comisión es que buscará alejarse al máximo del foco público. Que nadie espere, pues, que se radien sus trabajos. "Todas las actuaciones de la comisión tendrán carácter confidencial hasta el momento que se expongan las conclusiones", se expone en el documento. Incluso tendrá un "plan de comunicación de crisis por si se filtran" sus trabajos a la prensa. La idea de fondo, blindarse del ruido que ha rodeado el caso desde el primer momento. En buena medida esta discreción dependerá de sus miembros: el exdiputado Joan Tardà; los abogados Xavier Faura y Marta Bolinches; los exalcaldes Miquel Pueyo y Mireia Ingla, y la doctora y exalto cargo de la Generalitat Carme Bertral. Su intención es que, hasta el día que ERC celebre su congreso en marzo, sus pesquisas no salgan a la luz.

Un asunto delicado

Más allá de su funcionamiento, una de las cuestiones a seguir de la Comisión de la Verdad es que no genera consenso interno. Por ejemplo Nova Esquerra Nacional, una de las candidaturas que le disputó a Junqueras el liderazgo del partido, ha rechazado desde el primer día su creación. Considera que es una falta de respeto a los órganos reglamentarios que ya tiene la organización.

El sábado, durante el consejo nacional, la comisión recibió los votos suficientes para salir adelante pero, según testigos presenciales, algunos consejeros plantearon varias dudas sobre su funcionamiento. Una de las personas que tomó la palabra fue la exsecretaria general del partido, Marta Rovira. Enfrentada a Junqueras, era su primer cónclave desde que dejó el cargo.

La Comisión de la Verdad tendrá, pues, un doble reto: intentar llegar al fondo del asunto, pero también que su trabajo sea aceptado por todos los sectores del partido. Los oficialistas, pero también los críticos.

Probablemente, solo así, ERC podrá pasar página de un asunto que lleva meses desgastándola. El desenlace, en dos meses.

