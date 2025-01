La Mesa del Parlament no ve margen para actuar contra Dalmases por la denuncia de "maltrato psicológico"

La Mesa del Parlament no actuará contra el diputado de Junts Francesc de Dalmases, tras haber vuelto a ser acusado de "maltrato psicológico" por parte de una periodista. ERC, Comuns y CUP pidieron la semana pasada, a través de un comunicado al presidente de la Cámara, Josep Rull, que activara los mecanismos contra la violencia machista vigentes. Sin embargo, fuentes de la Mesa explican que, tras haber revisado los protocolos existentes, no ven "margen de actuación".

Dalmases ya fue sancionado con una multa de 600 euros en noviembre de 2022 por intimidar a una periodista del programa FAQS de TV3, motivo por el que también se vio obligado a dejar su puesto como vicepresidente de Junts. Ya en aquel momento, otras cinco mujeres relataron a EL PERIÓDICO cómo habían sufrido también su conducta. Dos años después, una de las afectadas ha vuelto a insistir en el caso a través de las redes sociales, en medio del alud de denuncias de violencias machistas que se está produciendo por parte de periodistas y comunicadoras.

Concretamente, fue la periodista, investigadora y consultora feminista Marta Roqueta quien denunció en las redes "maltrato psicológico" por parte del diputado cuando le propuso escribir en su revista, y acusó a Junts de "encubrirlo".

Sin embargo, desde la Mesa del Parlament creen que no hay posibilidad de actuar contra Dalmases porque este caso no entra dentro de los supuestos estipulados por el protocolo contra de la violencia machista de la Cámara. Explican que solo podrían actuar si hubiera una denuncia formal por parte de la afectada, de un testigo directo o de su superior, y no a través de un mensaje en las redes sociales.

Además, advierten de que no pueden obrar si la denuncia no entra dentro de su ámbito de actuación, eso es si el caso no está relacionada de algún modo con la institución. Dalmases, en el momento de los hechos denunciados, aún no era diputado.

Fuentes parlamentarias explican que, al margen de la Mesa, los grupos podrían intentar abrirle un expediente por la vía de la comisión del estatuto del diputado, el mismo procedimiento que se empleó en 2022 con el caso del FAQS. Sin embargo, creen que en el caso ahora denunciado el "recorrido sería cero", ya que la comisión solo puede abrir el expediente, pero la capacidad de sancionar es del órgano rector.

En el caso que afectó TV3, el Parlament sí estaba directamente relacionado con los hechos, ya que fue tras una entrevista en la televisión pública a la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs, que el diputado agarró del brazo y encerró en un camerino a la periodista para abroncarla, una situación diferente del caso ahora denunciado.

Junts, por su parte, no se ha pronunciado sobre el tema, a pesar de que los grupos partidarios de emprender acciones, además del PSC, se lo han pedido.