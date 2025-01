Junqueras ve positivo el traspaso de la R1 de Rodalies pero mantiene su no a los presupuestos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha explicado este martes que ve "positivo" que el Govern haya activado el traspaso de la R1 de Rodalies, pero ha advertido de que este es un gesto insuficiente para que su partido cambie su negativa actual a aprobar los presupuestos de la Generalitat y los del Estado. "La R1 es solo un trozo de la solución. ERC está contenta con que se traspase la R1, pero hay que ir mucho más allá", ha dicho en una entrevista en el programa Cafè d'Idees de TVE y Ràdio 4.

¿Qué tendría que pasar para que ERC cambie su rechazo a las cuentas? Pues que los presidentes Illa y Sánchez cumplan con los "acuerdos completos" que en su día firmaron con los republicanos. Esto pasaría, ha detallado Junqueras, por seguir traspasando las otras líneas de Rodalies -"Faltan la R2, la R3, la R4... pues que vayan haciendo", ha dicho-, y también por cumplir otros pactos pendientes como la nueva financiación o la condonación parcial de la deuda que la Generalitat contrajo en su día a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Aprovechando el frío de estos días, ha hecho esta metáfora invernal: "Si vas a comprar una estufa, la pagas y al cabo de un mes te llega un trozo de estufa, claro que es positivo, pero queremos la estufa entera".

No tiene sentido llegar a nuevos acuerdos [con el PSC y con el PSOE] hasta que no se cumplan los anteriores Oriol Junqueras — Presidente de ERC

ERC lleva un lustro de pactos con el PSOE y con el PSC que considera que le han desgastado tanto electoralmente como en términos de cohesión interna del propio partido, por lo que ahora se muestra inflexible con que, si Illa y Sánchez no cumplen, no cederá y llevará su no a las cuentas públicas hasta el final. "No tiene sentido llegar a nuevos acuerdos hasta que no se cumplan los anteriores", ha insistido Junqueras.

El líder republicano y su partido ya llevan días deslizando la idea de que difícilmente ERC aprobará los presupuestos públicos de 2025, por lo que Illa y Sánchez harían bien en olvidarse de las cuentas de este año y empezar a centrarse en las de 2026. Este martes Junqueras ha lanzado una nueva señal en la misma dirección: ha expuesto que un Govern sin presupuestos tiene mecanismos para seguir gobernando y, si necesita recursos extras, puede llevar "ampliaciones de crédito al Parlament". Unas ampliaciones que ERC estaría dispuesta a negociar.

Otro poderoso motivo

Además, existe otra variable que, pese a que Junqueras no puede citar explícitamente, también influye decisivamente en la negativa de ERC de aprobar las cuentas. Los republicanos celebrarán un congreso del partido el 15 y el 16 de marzo y existe en la organización un sentimiento arraigado -tanto de la militancia como de los sectores críticos- en contra de llegar a nuevos acuerdos con el PSC. Así, presentarse a este congreso con un nuevo y reciente pacto de presupuestos con los socialistas sería una maniobra arriesgada por parte de Junqueras si quiere salir airoso del cónclave republicano.

En este congreso de marzo, además, los sectores críticos ya han avisado de que plantarán cara a la nueva dirección del partido. Una de las iniciativas que plantearán es una reforma de los estatutos para forzar a Junqueras que no pueda ser a la vez líder del partido y candidato a la Generalitat. Es una forma de tratar de desgastarle. Junqueras ha demostrado este martes ser consciente de ello y ha tirado de ironía: "Yo estoy inhabilitado y nadie debe sufrir por si me presento o no. Ni tan siquiera puedo hacer clases en la universidad".

Distancia con Puigdemont

Otro de los puntos de interés de este nuevo mandato de Junqueras al frente de ERC es qué relación mantendrá con Junts. Él ha asegurado que está dispuesto a verse con Puigdemont e incluso ha dado a entender que han estado en contacto recientemente. Sin embargo, ha marcado distancias respecto a la exigencia que los posconvergentes formulan a Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza. "Aunque haya razones para desconfiar, [una cuestión de confianza] no aporta demasiado y puede que no haga falta", ha dicho.

Junqueras y Puigdemont, en Waterloo, en 2021. / ACN

También ha advertido a Puigdemont de que sería un error tejer una alianza con el PP y Vox para desalojar a Sánchez de la Moncloa. "Si Junts hiciera esto se equivocaría mucho y, como creo que se equivocaría mucho, entiendo que no lo harán. Nosotros no tenemos ninguna prisa y ningún interés de que haya un gobierno de PP y Vox", ha zanjado.