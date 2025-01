El Goven saca pecho de estar cumpliendo los acuerdos con ERC aunque no haya presupuestos en 2025

Se ha dado el pistoletazo de salida al traspaso de la R1 de Rodalies, como ha avanzado EL PERIÓDICO, y espoleado la prueba piloto de la renta básica universal (RBU). Con estos dos movimientos materializados este martes, el Govern de Salvador Illa saca pecho de estar cumpliendo con los acuerdos de investidura sellados con ERC, pese a que Oriol Junqueras mantiene el rechazo a los presupuestos de 2025 y ni siquiera tiene intención de designar un equipo negociador. La portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, ha reconocido que lo ideal sería tener nuevas cuentas, pero que si no se cumple ese objetivo el propósito del Govern es continuar cumpliendo "hasta donde se pueda" echando mano de modificaciones presupuestarias.

Y es que, compromisos como la ley de barrios, ha admitido, es una de las políticas importantes para el Govern que quedaría a la intemperie si se continúa con los presupuestos de 2023 prorrogados, por lo que para dotarla económicamente sin tener nueva ley aprobada se tendría que "sacar los recursos de otro sitio". Sin embargo, Paneque ha tratado poner el acento en la jornada de hoy y no avanzar pantallas a la espera de si los gestos tienen efecto en los republicanos y de qué conclusiones saca la consellera de Economia, Alícia Romero, de la ronda de contactos que está manteniendo con los grupos y las entidades para exponer el proyecto económico.

"Estamos dando cumplimiento a los acuerdos de investidura con ERC", ha subrayado destacando que el traspaso de la R1 se produce "gracias al trabajo previo" hecho por el Govern de Pere Aragonès para que Catalunya tenga un servicio público de "alta calidad" para que los trenes "salgan cada día puntuales". Especialmente paradigmático es el plan piloto de la renta básica universal. El PSC ha pasado de rechazar el proyecto en la pasada legislatura a hacer suyo el programa que diseñó ERC dotándolo con 259.000 euros y contratando a cinco técnicos para desarrollarlo, aunque con ajustes para hacerlo coherente con el traspaso de la renta mínima vital.

La fecha de las bilaterales

Más allá de las dos concreciones de este martes, la también consellera de Territori ha apuntado que están al caer los estatutos de la empresa mixta que gestionará Rodalies, que ha garantizado que entrará en funcionamiento durante este 2025, y que antes finales de marzo la R1 dependerá ya exclusivamente de la Generalitat. La fecha de la bilateral de infraestructuras para formalizarlo la harán pública este miércoles el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La otra bilateral que está pendiente de convocar es la de la Generalitat-Estado, clave para dar un espaldarazo a la financiación singular, la carpeta en la que será más complejo avanzar.

Pero está por ver si ERC, centrada en su congreso de marzo, se moverá o no. Junqueras ha asegurado este martes que es "positivo" que el Govern haya activado el traspaso de la R1 de Rodalies, pero ha advertido de que es un movimiento insuficiente para que su partido cambie su negativa actual a aprobar los presupuestos de la Generalitat y también los del Estado. "La R1 es solo un trozo de la solución. ERC está contenta con que se traspase la R1, pero hay que ir mucho más allá", ha dicho en una entrevista en el programa Cafè d'Idees de TVE y Ràdio 4.

No renunciaremos a los presupuestos, pero tampoco renunciaremos a gobernar

Aún así, el Govern prefiere ver el vaso medio lleno. "Celebro que vean positivo el traspaso", ha respondido Paneque obviando que el 'no' de ERC a las cuentas se mantiene. Lo que no hará el ejecutivo, ha dicho, es "esperar" a que los republicanos se decidan o quedar presos de un calendario porque su propósito es "generar certezas" a copia de cumplir "al pie de la letra" con todo lo acordado y en el calendario establecido con los dos partidos -ERC y Comuns- que permitieron que este gobierno se pusiera en marcha. "No renunciaremos a los presupuestos, pero tampoco renunciaremos a gobernar", ha resumido la portavoz.