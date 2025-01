Los Comuns ven con "optimismo" el traspaso de la R1 mientras la CUP cree que añade "complejidad al desbarajuste"

Los partidos han recibido de forma desigual que el Govern haya dado este martes el pistoletazo de salida al traspaso de la R1 de Rodalies. Mientras unas formaciones lo ven como "positivo" y creen que aporta "optimismo" al traspaso definitivo, otras lo tachan de insuficiente y auguran que añadirá "más complejidad al desbarajuste" del servicio.

Los Comuns, socios del Govern de Salvador Illa, cree que se trata de una "buena noticia". Así lo ha expuesto en una rueda de prensa en el Parlament la líder de los morados, Jéssica Albiach, que ha asegurado que su parido ve desde el "optimismo" este paso porque puede "acelerar" el resto de traspaso. Sin embargo, ha pedido al Executiu que repercuta "en la mejora de la vida de los catalanes" y que no se quede solo en una "cuestión nominal".

Muy distinta ha sido la reacción de la portavoz de la CUP, Pilar Castillejos, que ha lamentado que solo la R1 pase a ser gestionada de forma integral por la Generalitat y ha augurado que esto solo "añadirá complejidad al desbarajuste" del servicio de Rodalies en Catalunya. Castillejos ha exigido el traspaso de toda la red y ha lamentado que aún no estén listos los estatutos de la empresa mixta entre la Generalitat y el Estado que debe gestionar la red. "Nos genera muchas dudas, es mucho más complejo que el traspaso de una línea en concreto", ha advertido la diputada anticapitalista.

Vox tampoco se ha mostrado satisfecho con este anuncio del Govern, aunque por motivos totalmente opuestos a los de la CUP. También en una rueda de prensa desde el Parlament, el partido de extrema derecha se ha mostrado contrario al traspaso de Rodalies con el argumento de que la Generalitat "no es ninguna garantía" de "saber gestionar".

Presupuestos

Unas horas antes se había pronunciado ERC, principales interesados en este traspaso, ya que en su día fueron ellos quienes lo pactaron con el Gobierno a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. En una entrevista en La 2, Oriol Junqueras ha reconocido que es "positivo", pero que este movimiento no cambiaba su negativa actual a aprobar los presupuestos de la Generalitat y los del Estado.

El pasado fin de semana, el presidente de los republicanos ya advirtió al PSC de que no se sentarían a negociar los presupuestos de 2025 mientras no se saldaran las deudas pendientes. El traspaso de Rodalies es justamente una de estas cuentas pendientes, junto con la financiación singular. Sin embargo, el acuerdo de Govern incluye solo la R1 y no incorpora aún ninguna concreción sobre la nueva empresa mixta entre la Generalitat y el Estado, cuyos estatutos para constituirse tenían que estar listos antes de que acabara 2024, por lo que Junqueras lo considera insuficiente para modificar su posición.

Justamente, sobre la negativa de ERC de negociar los presupuestos se ha pronunciado también Albiach, que ha reclamado al Govern que ello no sirva para no cumplir los acuerdos de investidura pendientes con su formación. De este modo, la líder de los Comuns ha recordado que sus votos son imprescindibles para aprobar las cuentas, pero también para hacer "modificaciones de crédito y cambios legislativos", por lo que ha reclamado que el acuerdo sobre el régimen sancionador a la regulación de los alquileres este listo antes de acabar el mes de enero.