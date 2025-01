El PSC promete garantizar la "estabilidad" pese al 'no' de Junqueras a los presupuestos de 2025

Aunque el 'no' de Oriol Junqueras a los presupuestos de 2025 ha sido rotundo, en el PSC se han propuesto contemporizar y ponerlo en cuarentena. Por lo menos hasta que ERC resuelva su congreso en marzo. Mientras tanto, la promesa que hacen los socialistas pesa a gobernar en minoría es la de garantizar la estabilidad a copia de ir cumpliendo "íntegramente" los acuerdos de la investidura firmados con los republicanos y con los Comuns haya o no nuevas cuentas. El president Salvador Illa ya ha empezado a moverse para acelerar el saldo de deudas, como publicó EL PERIÓDICO.

El PSC esquiva por ahora asumir un escenario de no aprobación de nuevos presupuestos, por más que en estos momentos es el que se abre paso. Aunque aseguran que no toca ahora "avanzar pantallas" y la consellera de Economia, Alícia Romero, mantiene la ronda de contactos con los grupos para presentar su plan económico, entre bambalinas admiten que el plan B es recurrir a los decretos ley y las modificaciones de crédito para cumplir con lo firmado aunque el Govern se vea obligado a continuar el mandato con los de 2023 prorrogados. Nada, por tanto, de convocar elecciones como hizo en su día Pere Aragonès.

Esquivar la presión a ERC

"El Govern hará todo lo posible para que se implemente con responsabilidad y garantizando la estabilidad la hoja de ruta que suponen los dos pactos de investidura", ha asegurado la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, tratando de evitar toda afirmación que suponga una crítica a la actitud de ERC o que pueda ser interpretado como una presión. También ha rechazado hacer referencia a calendarios de negociación después de que el Govern vea como se escapa la posibilidad de aprobar presupuestos en el primer trimestre del año.

"Respetamos a las organizaciones políticas con las que aspiramos construir una mayoría progresista", se ha limitado a responder Moret tras ser preguntada sobre cómo sentó en el PSC que Junqueras no esté ni tan solo dispuesto a designar un equipo negociador de las cuentas. La dirigente sí que ha reiterado que continúa existiendo entre ambas formaciones una relación "estable" que tienen intención de mantener, con la vista puesta en si tras el proceso interno de ERC se ablanda el 'no' de Junqueras.

Quien sí que ha dado un tirón de orejas a socialistas y republicanos han sido los Comuns, que han manifestado su "inquietud" por el rechazo de ERC a sentarse a hablar de las cuentas. "No nos podemos permitir ni una dilación por parte del PSC ni una parálisis por cálculos políticos internos de ERC", ha lamentado la portavoz de la formación, Aina Vidal.

El frente de Junts

Sin embargo, el frente que más preocupa en estos momentos es el de Junts en el ámbito estatal, especialmente después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya animado a Carles Puigdemont a apoyarle en una moción de censura para convocar elecciones generales. "Cualquier pacto con el PP y Vox es un pacto contra Catalunya", ha advertido Moret, que considera que la derecha no tiene "ninguna hoja de ruta" que beneficie a los catalanes y sus necesidades más allá de "enfrentarla" a otros territorios. "Esperemos que todos los partidos catalanes lo tengan claro", ha dejado caer. Vidal, por su parte, también ha emplazado a Junts a dejar claro "con quien se quiere aliar" y si está dispuesta o no a ir de la mano del PP y de la extrema derecha. "Catalunya necesita continuar avanzando con la mayoría plurinacional y no hay nada bueno que sacar de una mayoría de las derechas", ha afirmado.

Ni el PSC ni los Comuns se han querido mojar sobre si la Mesa del Congreso debe aceptar o rechazar la tramitación de la proposición no de ley de Junts que reclama que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Confían que hasta el jueves hay tiempo para seguir hablando con los posconvergentes, pero el tiempo se agota y Puigdemont ya ha anunciado que hablará el viernes.