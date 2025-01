El CNI descartó al imán de Ripoll como confidente y rechazó que fuera un riesgo para la seguridad

Los servicios de información del Estado español se entrevistaron varias veces con el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, años antes de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Concretamente, lo hicieron tres veces en 2014, con el objetivo de obtener información sobre los entornos yihadistas. Finalmente, sin embargo, lo acabaron descartando como confidente porque los agentes no confiaban en sus informaciones.

Así consta en los documentos desclasificados por el gobierno español, a lo que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que lo tachan de "persona opaca", "muy desconfiado" y con capacidad de "manipular con eficacia". "Es un individuo del que no se tiene ninguna fiabilidad", concluye el informe de la última entrevista, realizada en marzo de 2014 en la prisión de Castellón.

A pesar de estas impresiones, según los mismos documentos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) rechazó que fuera un riesgo para la ciudadanía. Tras varias entrevistas y análisis, concluyeron que no había ningún signo de "radicalización" y que no era una "amenaza" para la ciudadanía, pero que su "tendencia al engaño" le "invalidaba para cualquier actividad informativa" del CNI.

Dio mala impresión

Concretamente, fue un informe grafológico encargado a expertos del CNI el último detalle que llevó a sus agentes en 2015 a descartar a Abdelbaki Es Saty como confidente. Se le consideró una persona "con una inteligencia alta y con muy buena memoria", "ceremonioso" y "persona propensa a la insinceridad, al exceso de táctica y a deliberaciones por ideas superficiales", según el informe. Eso llevó a los agentes que hablaron con él a confirmar una primera impresión psicológica como alguien "no fiable" y "difícil", según fuentes con conocimiento del caso.

El que luego sería imán de Ripoll y líder de la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017 fue visitado por dos agentes del CNI en el Centro Penitenciario Castellón I, al que Es Saty había ido a parar condenado por tráfico de más de 100 kilos de hachís. Le visitaron por los conocimientos que pudiera tener de una trama yihadista desmontada por la Policía en la primera Operación Chacal, en Vilanova i la Geltrú.

Fueron tres entrevistas a lo largo de 2014, dos años después de que, y con otro tipo de identificación en el control de visitas de la cárcel, lo visitaran también dos agentes de la Guardia Civil en días diferentes.

Los contactos de los expertos del CNI no dieron resultado. A los agentes no les pareció fiable, y no se llegó, según las fuentes mencionadas, ni siquiera a otorgarle la consideración de fuente.

No reclutable

En la primera cita con el CNI, Es Satty se define ante los agentes como imán, pero no como integrista. A partir de esa primera cita, los miembros del CNI van confirmando su impresión de que el hombre que tres años después formaría y lideraría la célula que atentó en Barcelona y Cambrils el 17-A, no podía dar información fiable, ni era reclutable ni se le podía considerar un peligro inmediato.

Los encuentros tuvieron lugar en una etapa en la que, por el peligro terrorista, el Centro Nacional de Inteligencia se entrevistaba con "cientos de personas dentro y fuera de España" sobre las que se pensara que pudieran tener información relevante para la seguridad de España. Algunos de esos contactos fueron con talibanes, y otros con asesinos condenados.

No era este el caso de Abdelbaky Es Saty. No siendo relevante el resultado de los tres contactos, entonces no se elevó a la cúpula del CNI informe sobre esos encuentros. Si, una vez que Es Satty salió de la cárcel, el imán de Ripoll fue objeto de seguimiento por el CNI es una cuestión que no está desclasificada.

No hay gran novedad en lo que ha trascendido hasta ahora. Las visitas que Es Satty recibía en prisión, y que integran la documentación desclasificada que se ha entregado este lunes a los grupos políticos con presencia en la Comisión de Investigación sobre el 17A del Congreso, eran un hecho constatado en el sumario por los atentados del 17-A, si bien en la información elevada al juez por Instituciones Penitenciarias figuran dos visitantes que se identifican no un número TIP policial propio de la Guardia Civil y otros dos cuya identificación no entra en el ámbito de fuerzas del Ministerio del Interior.

Puigdemont

Sin embargo, los documentos, descalificados a petición de Junts en el marco de sus negociaciones con el Gobierno, han servido al expresident Carles Puigdemont para afirmar que "el cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils" tenía "tratos con los servicios secretos españoles" y lo "conocían perfectamente". "Bajo la alfombra de los secretos, el Estado esconde mucha mierda", ha denunciado el líder de la formación posconvergente.

Además, ha criticado que se haya espiado al independentismo, pero que no se tomaran "medidas" contra "el terrorismo islamista". "La unidad de la patria es más importante que la vida de las personas, miserables", ha rematado.