El Govern de Illa acelera el cumplimiento de acuerdos para sacar a ERC del 'no' a los presupuestos de 2025

Hace justo un año, el entonces president Pere Aragonès esperaba aprobar nuevos presupuestos, pero con el 'no' de los Comuns se precipitaba el fin de la legislatura solo dos meses después con la convocatoria de elecciones. Salvador Illa se encuentra ahora en la misma tesitura, con la diferencia substancial de que él solo lleva cinco meses en el cargo y que ahora es el voto de ERC el que amenaza con que las cuentas de 2025 se vayan al traste. Sin embargo, ni por asomo tiene en sus planes el Govern ir de nuevo a las urnas si eso sucede.

La instrucción del jefe de la Generalitat es acelerar todos los acuerdos pendientes de cumplir para tratar de sacar a los republicanos del 'no' que ya ha oficializado Oriol Junqueras, pero que, si al final no hay nuevos presupuestos, no cunda el pánico. "Todos los escenarios están previstos, también este", sostienen fuentes gubernamentales convencidas de que se puede garantizar la estabilidad pese a estar en minoría y no lograr aprobar la principal ley del curso político. Es pronto para hablar de planes B, aseguran, pero en ese escenario el mandato continuaría vía decretos del Govern y modificaciones de crédito de las cuentas prorrogadas de 2023.

Es decir, que se iría carpeta a carpeta, ley a ley, buscando el apoyo de la mayoría de la investidura en el Parlament y confiando en el gasto de más que pueda hacer la Generalitat vía déficit en caso de que sí que prosperaran las cuentas estatales. "Nada está en riesgo", dicen en Palau sobre los pactos que sellaron con ERC y los Comuns en la investidura, que aseguran que el president está comprometido a cumplir haya o no nuevos presupuestos. De hecho, en un intento de ablandar la posición de Junqueras, Illa dijo este sábado que cumplirá "a rajatabla" con todo lo prometido, además de pedir sibilinamente a sus socios prioritarios que tengan una actitud de "colaboración" y no de situarse en la "trinchera".

Pero el portazo de la sede de la calle Calàbria ha sido sonoro negándose incluso a sentarse a negociar. "Es imposible que haya una propuesta de presupuestos que sea la mejor si no incorpora los ingresos que se derivan de una mejora de la capacidad recaudatoria de nuestras instituciones", ha replicado el líder de los republicanos durante el primer consejo nacional desde su regreso a la presidencia del partido. Así pues, Junqueras no tiene intención de engrosar la lista de pactos con los socialistas hasta que la financiación singular no esté vigente con la Agència Tributària de Catalunya en disposición de recaudar el IRPF.

Un trimestre de pagar facturas

Tras un primer tramo plácido que le ha permitido el aterrizaje en el Palau sin grandes sobresaltos con la mayoría independentista desbaratada, Illa sabe que con la cuesta de enero llega también el momento en que los socios que permitieron la investidura intenten cobrar las facturas. Y la nueva dirección de ERC, sumida aún en un convulso proceso congresual que no culminará hasta el mes de marzo, ha advertido de que se abre una etapa en la que no piensa perdonar ni una: del cumplimiento de la financiación singular, a la quita de la deuda del FLA o el traspaso de Rodalies. Carpetas, todas ellas, que requieren de la acción del Gobierno de Pedro Sánchez y de tiempo para materializarse.

De ahí que Illa pise el acelerador para comprobar si el 'no' de ERC es o no irreversible. Govern ultima cómo debe materializarse el traspaso de la R1 de Rodalies, la línea del Maresme; el president ha empezado a llevar la voz cantante de un frente común con patronales y sindicatos para la condonación del 20% de la deuda de la Generalitat; y la previsión es que a finales de enero esté aprobado el régimen sancionador de la ley de vivienda, cuestión por la que aprietan, especialmente, los Comuns. Además, el objetivo es que durante este primer trimestre del año se convoque la comisión bilateral Estado-Generalitat para que la financiación singular pase de ser un acuerdo entre partidos -PSC y ERC- a un acuerdo entre gobiernos.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el consejo nacional del partido este sábado / Alejandro García / EFE

"Por nosotros no quedará", insisten en Palau, que pese al 'no' rotundo lanzado por Junqueras se mantienen centrados ahora en la ronda de contactos para presentar a los grupos y las entidades sociales las cifras previstas para este año, pero con la vista puesta también en tirar hacia adelante la legislatura aunque los presupuestos se estrellen. En la conselleria de Economia están agendando los encuentros que han empezado ya esta semana, por más que ERC está poco por la labor, y la instrucción de Illa es "no parar", y "gobernar". Con o sin presupuestos.

Más allá de marzo

Tras cerrarse el capítulo sobre el liderazgo del partido con el regreso de Junqueras, las aguas republicanas continúan revueltas a la interna, ahora por la hoja de ruta que debe aprobarse. Por lo tanto, no será hasta a partir de marzo, entienden en el PSC, cuando ERC esté en condiciones de tomar decisiones de calado. Aparcada queda la decisión sobre la entrada en el gobierno municipal de Barcelona, además de no tener intención tampoco de designar un equipo negociador de las cuentas. Desde el Govern consideran contraproducente ejercer presión y optan, por ahora, por contemporizar a la espera de si amaina la situación.

La pregunta que sobrevuela ahora en la Generalitat, donde ya no quieren pillarse de nuevo los dedos hablando de calendarios, es si merece la pena ir más allá de marzo e intentar aprobar unas cuentas a las puertas del verano o, si se impone ese escenario, pensar directamente en los de 2026 y trampear este año con decretos y modificaciones presupuestarias. "Si las negociaciones se alargan, hay un momento a partir del cual todo se complica mucho", reconocen en el Govern.

Avanzar al margen de las cuentas

Los Comuns ya hace días que se preparan para un escenario de no aprobación de nuevos presupuestos que ven muy plausible, aunque Jéssica Albiach ha defendido esta semana que se continúe negociando más allá de marzo si hay alguna posibilidad de poderlos aprobar. Por eso, en paralelo, ya están presionando para que se avance en materias pendientes al margen de los presupuestos. La retirada de los privilegios fiscales al Hard Rock es un ejemplo de ello, así como el mantenimiento de la rebaja del 50% al transporte público y el régimen sancionador contra quienes incumplan los precios de los alquileres, que se han acabado desvinculando de las cuentas. Ejemplos, todos ellos, de la alternativa de la que tendrá que echar mano el Govern si tampoco este año hay nuevos presupuestos.

Suscríbete para seguir leyendo