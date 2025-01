Los Comuns reclaman a Illa que cumpla los acuerdos de la investidura aunque no haya nuevos presupuestos en 2025

El 'no' de Oriol Junqueras a los presupuestos de 2025 ha zarandeado el esquema de la legislatura catalana. Tanto el Govern como los Comuns sabían que el rechazo de ERC a las cuentas era una posibilidad, pero no esperaban que la patada definitiva llegara nada más arrancar el año. Así que tocará ahora a todas las partes recolocarse en el tablero. Si la apuesta del president Salvador Illa es, por ahora, la de acelerar el cumplimiento de acuerdos para ver si en marzo, cuando los republicanos culminen su congreso, relajan su posición; los Comuns urgen al ejecutivo a avanzar en todas las carpetas pactadas para la investidura haya o no cuentas, especialmente las que están relacionadas con el acceso a la vivienda, que consideran "el principal problema" que tiene en estos momentos la ciudadanía.

El posicionamiento lo ha verbalizado el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, que pide que el mandato no se sitúe en una suerte de "'stand by'" a la espera de si el 'no' de ERC es o no irreversible. "El presupuesto es un instrumento, pero no un fin en sí mismo. No tener no es lo ideal, pero tampoco es el fin del mundo si no es posible", asegura. El plan B del que habrá que echar mano es, apunta, que la legislatura continúe con modificaciones de crédito de las cuentas prorrogadas de 2023 y con decretos leyes y proyectos legislativos.

Para los Comuns, la "parsimonia" del Govern y los "cálculos políticos" que atribuyen a los republicanos no pueden demorar la entrada en vigor de iniciativas como el régimen sancionador para quienes incumplan con la ley de vivienda, que debería estar listo a finales de este mes. El grupo de Jéssica Albiach ha puesto encima de la mesa un esbozo y está esperando la respuesta de la conselleria de Territori. "La gente necesita medidas para poder pagar su alquiler y para poder acceder a una vivienda y pagar la hipoteca", ha afirmado Cid.

Modificación de crédito para vivienda

De hecho, si se constata que los republicanos no se mueven del rechazo una vez se supere el capítulo del régimen sancionador, los Comuns continuarán reclamando avances como, por ejemplo, aprobar una modificación significativa de crédito para que aumente la inversión destinada a vivienda y que se impulse vía proyecto de ley en el Parlament la subida al 20% del impuesto de transmisiones patrimoniales para los grandes tenedores que compren vivienda.

Por ahora, Illa siempre ha defendido que su objetivo era aprobar los presupuestos de la mano de ERC y de los Comuns. Ante la negativa de los republicanos, habrá que ver si el Govern explora o no si hay entente posible con Junts. El grupo de Albiach considera que eso supondría un "giro de 180 grados" que llevaría a un "incumplimiento flagrante" de los acuerdos de la investidura porque da por hecho que el partido de Carles Puigdemont pondría condiciones "contrarias" a las que ellos han puesto en materias tan sensibles como la vivienda.