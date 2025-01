Illa reafirma que cumplirá "a rajatabla" los acuerdos sellados con ERC

El mensaje lanzado desde la sede de la calle Pallars ha ido clara y meridianamente dirigido a la calle Calàbria: "Cumpliremos a rajatabla los acuerdos de la investidura". Así lo ha dicho Salvador Illa ante el consejo nacional del PSC a la misma hora en la que Oriol Junqueras reúne a sus cuadros por primera vez desde que recuperó el poder de ERC. La negociación de presupuestos está en juego y el president de la Generalitat es consciente de que habrá que trabajar a pico y escarpa el apoyo de los republicanos sin tener la seguridad de que se pueda acabar logrando. Hasta ahora, la cúpula de ERC ha dejado claro que no lo pondrá fácil.

"Para avanzar y no quedar estancados, el PSC cumple íntegramente los acuerdos, por eso pactamos con partidos diferentes", ha insistido Illa. Entre las filas socialistas el principal tema de conversación estos días es hacia dónde se moverán los republicanos, si se mantendrán firmes con el 'no' a las cuentas -tienen el congreso para aprobar su hoja de ruta en marzo y a la interna las espadas siguen en alto- o si abrirán alguna grieta para la negociación.

El Govern está dispuesto a intentarlo. Esta misma semana, el president ha empezado a liderar manifestaciones públicas sobre avances en el traspaso de Rodalies y sobre la quita de la deuda del FLA, dos de las facturas pendientes con ERC, además de la de la financiación singular, la más compleja de todas. "Es momento de buscar acuerdos y no de subrayar la división, de buscar lo que tenemos en común, que es mucho, y no de confrontar. Es momento de colaborar y no de trincheras", ha rematado Illa, aunque midiendo las palabras para no irritar a Junqueras, a quien hasta ahora ha evitado presionar a la espera de sentarse con él.