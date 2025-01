Feijóo se encierra con sus barones para alumbrar propuestas de vivienda y el PSOE le acusa de hacer "temblar" a los españoles

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus barones territoriales se encerrarán este fin de semana en Asturias para consensuar la agenda y estrategia del partido en este 2025, que tendrá el problema de la vivienda en España como uno de los temas clave. La cita terminará con la aprobación de un documento que recogerá las prioridades del partido en este curso político. La cumbre del PP, que arrancará esta misma tarde en el municipio asturiano de Colunga, pretende coordinar políticas y exhibir "estabilidad" frente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que los populares ven "acorralado por la corrupción" y "sin futuro", según fuentes del partido.

"Vamos a hablar de los problemas que tienen los españoles y las soluciones, no que proponemos, sino que ya estamos haciendo allí donde estamos gobernando", ha declarado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en Oviedo junto al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.

Desde el PSOE, su portavoz, Esther Peña, ha tardado poco en contestar a los conservadores. La dirigente socialista ha acusado al PP de utilizar la vivienda para "especular", algo que provoca que los españoles siempre se pongan a “temblar” cuando el partido de Feijóo “propone nuevas medidas”. Peña también ha aplaudido la gestión en esta materia del presidente catalán, Salvador Illa, frente a la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha recriminado que opte por la "desregularización del mercado inmobiliario" para "beneficiar a los especuladores salvajes".

En este contexto, Peña le ha reclamado al PP un "cambio de actitud" y no rechazar las propuestas del PSOE. Sánchez, de hecho, protagonizará el lunes un acto que estará también centrado en la vivienda. "Le pediría que ya que no propone, no rechace", ha dicho la portavoz socialista en declaraciones a los medios antes de participar en el homenaje del ayuntamiento de Miranda de Ebro a las víctimas del Campo de Concentración de Miranda.

Los votantes “frustrados”

Fuentes del entorno de Feijóo han indicado a Europa Press que, frente a la "improductiva" Conferencia de Presidentes de Santander que convocó Sánchez en diciembre con los presidentes de las comunidades autónomas, con "cero acuerdos y cero diálogo", el líder del PP quiere exhibir ahora en este "think tank colectivo" la gestión "eficaz" de su formación y "compartir experiencias de éxito" en los territorios.

Este cónclave popular --que será a puerta cerrada en Colunga salvo la jornada del domingo, que clausurará Feijóo con un acto público en Oviedo-- reunirá durante casi 48 horas a 12 presidentes autonómicos del PP con Feijóo, quien irá acompañado de varios miembros de su comité de dirección.

La vivienda será el tema central de la cumbre de Asturias, si bien habrá otros dos asuntos importantes en el orden del día: la simplificación administrativa y reducción de trabas burocráticas, y avanzar en el mercado único. "No puede ser que una empresa que opere en Castilla y León tenga que empezar de cero las gestiones para abrir en otra comunidad", han añadido las fuentes consultadas.

En el PP consideran que hay un elevado número de votantes "frustrados" con la gestión en materia de vivienda del Gobierno. "Votaron a Sánchez hace seis años para que arreglara este problema, pero el problema sigue y se ha agravado", han resaltado las mismas fuentes.

El PP, en este sentido, se encuentra trabajando en tres áreas: presentación de una Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, alternativa a la Ley del Suelo que presentó el Gobierno y luego retiró; medidas para facilitar el acceso a la vivienda, fundamentalmente a los jóvenes; y petición de desbloqueo de la Ley Antiokupación, aprobada por mayoría en el Senado, y bloqueada en el Congreso.

El objetivo es consensuar propuestas que luego llevarán a los Parlamentos autonómicos y a las Cortes Generales, apostando por la liberación de suelo dotacional para construir viviendas. "Necesitamos más suelo y lo pondremos a disposición porque la solución pasa por construir más vivienda y no por intervenir el mercado", resumió este martes el portavoz nacional del partido, Borja Sémper.