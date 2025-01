Junts descarta apoyar los presupuestos de Ripoll aunque se reunirá con Orriols

El grupo municipal de Junts en Ripoll descarta dar su 'sí' a los presupuestos de la alcaldesa del municipio, Sílvia Orriols, pero se reunirá con la también diputada en el Parlament y su equipo para valorar las cuentas públicas de la población. Así lo explican fuentes del partido consultadas por este diario, que aseguran que asistirán al encuentro por "responsabilidad" y lamentan que el municipio vuelva a estar en el ojo del huracán. Sin embargo, este 'fair play' con Orriols no implica que Junts facilite la aprobación de las cuentas. De hecho, desde el equipo local aseguran que harán lo contrario. "Estamos entre el 'no' y la abstención", revelan. ERC ya ha anunciado que votará en contra, por lo que solo un voto afirmativo de los posconvergentes salvaría las cuentas.

La votación de los presupuestos de Ripoll estaba en el orden del día del último pleno municipal, que se celebró el pasado 23 de diciembre. Pero a última hora, Orriols decidió posponer el debate hasta enero, con el argumento de que veía posibles puntos de entendimiento con Junts y ERC, a quién convocó a una reunión. Los republicanos ya secundaron la convocatoria, mientras que el encuentro con los posconvergentes está previsto para este viernes por la tarde. No obstante, la dirección nacional de ERC desactivó el miércoles cualquier posible entendimiento, al anunciar a través de un comunicado su rechazo a las cuentas. La dirección de Junts, por su parte, ha evitado pronunciarse públicamente sobre esta cuestión.

Desde Junts por Ripoll argumentan que su posición no ha cambiado respecto el 23 de diciembre, día en que inicialmente se tenían que celebrar la votación. Fuentes de partido en el municipio aseguran que hicieron llegar sus "demandas" a Orriols, del mismo modo que defienden que se hace en la mayoría de consistorios, y que se abrieron a una abstención al comunicarles el equipo municipal que se abría a aceptar sus peticiones. No obstante, descartan un voto afirmativo, por lo que las cuentas no saldrán adelante. Junts voto en diciembre a favor de las ordenanzas fiscales, mientras que los republicanos optaron por el 'no' y PSC y Som-hi por la abstención.

El 'cordon sanitario'

Más allá de Ripoll, con la llegada de Aliança Catalana en el Parlament, Junts, ERC y el PSC subscribieron un 'pacto antifascista' para aislarlos dentro de la Cámara catalana. Sin embargo, los posconvergentes han ido matizando su postura. Tras la polémica generada por la abstención de Junts a una propuesta de AC sobre la independencia en el marco del debate de política general, Junts ha variado su posición y ahora descarta votar "siempre en contra" de sus propuestas "sea cual sea el contenido".