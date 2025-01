La periodista Marta Roqueta denuncia "maltrato psicológico" de Dalmases y acusa a Junts de "encubrirlo"

"Lo tenemos en el Parlament, es público que ha abucheado a periodistas y ha maltratado a compañeras de trabajo. Nadie mueve ni un dedo". La periodista, investigadora y consultora feminista Marta Roqueta ha denunciado en las redes "maltrato psicológico" del diputado de Junts Francesc de Dalmases. En mensajes en 'X', Roqueta ha explicado que habló con dirigentes del partido pero que "no hicieron nada", y ha acusado a Junts de "encubrirlo". "Abuchear a periodistas mujeres y compañeras de trabajo forma parte de las violencias machistas que despliega", ha añadido en referencia a Dalmases. El diputado de Junts es vicepresidente de la Mesa de la Comisió de Justícia i Qualitat Democràtica del Parlament, y portavoz de los grupos en la Comisión de Unión Europea y Acción Exterior.

Roqueta ha escrito varios mensajes este jueves por la tarde en 'X' para denunciar el "maltrato psicológico" de Dalmases. En un primer texto, la periodista ha detallado que quien es diputados de Junts desde 2017 le propuso escribir en su revista. "Después me dijo que estaba enamoradísimo de mí, ya partir de entonces empezó el maltrato psicológico. Lo tenemos en el Parlament, es público que ha abucheado a periodistas y ha maltratado a compañeras de trabajo. Nadie mueve ni un dedo".

La periodista, escritora y consultora feminista ha ido respondiendo a varios mensajes que reaccionaban a su primer texto. En uno de ellos, Roqueta afirma que Junts "encubre" al diputado: "Hablé con dirigentes del partido. No han hecho nada", criticó. "En este caso es un paso que Junts y el Parlamento tuvieron la oportunidad de frenar y no lo hicieron", ha añadido en otro mensaje a 'X'. También opinó que la exdiputada Aurora Madaula no dirá nada porque Dalmases es "amigo" de ella.

Acusación de abuso de poder

Roqueta también subraya que, en un "caso de abuso de poder", la situación no es de la víctima contra el agresor, sino "contra el sistema": "Lo que hace es público y notorio. Juntos se lo ha permitido, el Parlament también, los periodistas, también", ha lamentado. Roqueta también respondió "pues eso", a un comentario que le preguntaba si se refería a Dalmases.

"Abuchear a periodistas mujeres, al igual que compañeras de trabajo, forma parte del conjunto de violencias machistas que despliega. Con las payas con las que se enrolla mientras en público va con quien va cogido del brazo las atrapa en una telaraña de abuso psicológico", ha relatado en otro mensaje en la red.

Dalmases desbrozó a una periodista del programa 'FAQS' de TV3 después de la entrevista del 9 de julio de 2022 que hizo este programa a la entonces presidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs. El diputado, en ese momento vicepresidente de Junts, acompañó a Borràs en el plató, e hizo entrar a la periodista con la que se había pactado la entrevista a un camerino. Dalmases la "gritó e intimidó", agarrándola por el brazo, tal y como se ha relatado en las diversas investigaciones sobre el caso, realizadas tanto en el Parlament como en el partido.

Investigación de Oranich

Una de estas investigaciones las llevó a cabo la abogada Magda Oranich, designada por la ejecutiva de Junts para elaborar un informe sobre las "intimidaciones" de Dalmases. Oranich explicó que recibió "presiones" de Borràs a la hora de realizar el informe de Junts sobre Dalmases, y aseguró que "muchas diputadas" le han hecho llegar quejas sobre el diputado.

La abogada también afirmó que había un comportamiento "habitual" en Dalmases, respecto a estas conductas. Y añadió que ella se sintió "intimidada" por Borràs: "No suelo coger el teléfono para recibir gritos". La entonces presidenta del Parlament, presente en la sala donde Dalmases cerró a la trabajadora de TV3, negó ninguna "agresión".

El expediente de Junts sobre el abucheo de Dalmases a la periodista del 'FAQS' concluyó que "se sintió intimidada".El informe interno sostiene que el diputado "perdió los nervios" y tuvo una actitud incorrecta. Por su parte, la Comisión del Estatuto de los Diputados atribuye una "infracción leve" a Dalmases con el apoyo de PSC, ERC, CUP y Comuns.

Miembros del Consejo Nacional de Junts impulsaron una recogida de firmas para que Dalmases deje el acta de diputado, pero solo dimitió como vicepresidente del partido. De hecho, volvió a presentarse en las listas electorales del 12-M del año pasado y vuelve a ser diputado parlamentario. Por otra parte, cinco mujeres afirmaron que han sufrido "abuso laboral", "abuso de poder" y "maltrato psicológico" por parte de Dalmases. Además, periodistas del ACN y Catalunya Ràdio también revelaron presiones e intimidaciones de Dalmases, además de "mensajes desagradables e intimidatorios" contra ellos y su condición de periodistas.