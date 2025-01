Niño Becerra sobre el franquismo: ‘No son conscientes…’

En el marco del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el programa La Ventana de la Cadena SER ha abierto un debate sobre el legado de la dictadura y su impacto en la sociedad española actual. En esta conversación, ha destacado la intervención del economista Santiago Niño Becerra, quien ha ofrecido una perspectiva contundente sobre la falta de conciencia que, según él, existe entre las generaciones más jóvenes sobre lo que realmente significó el régimen franquista.

Un aniversario para la reflexión

La conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco ha generado un debate en la sociedad española sobre la necesidad de recordar y reflexionar sobre este periodo histórico. El Gobierno ha previsto una serie de actos conmemorativos que buscan arrojar luz sobre el régimen dictatorial y su impacto en la vida de los españoles. La iniciativa ha generado posturas encontradas entre quienes consideran necesario recordar el pasado para no repetirlo y quienes consideran que es mejor pasar página.

La experiencia personal vs. el conocimiento teórico

El programa La Ventana ha contado con la participación de Jesús Gallego, periodista deportivo y autor de la novela "Herencia", que explora las posibles consecuencias de una no transición a la democracia en España. Gallego, que tenía 7 años en el momento de la muerte de Franco, ha relatado que su experiencia de la dictadura se reduce a la percepción de un "ambiente raro" sin comprender las razones. Esta reflexión contrasta con la perspectiva de Niño Becerra, quien vivió la dictadura de primera mano y ha puesto en valor la diferencia entre el conocimiento teórico y la experiencia vivida.

Falta de conciencia en las nuevas generaciones

Según Niño Becerra, "nadie que tenga menos de 65 años es consciente de lo que fue una dictadura". El economista ha insistido en que las nuevas generaciones no tienen la vivencia de lo que supuso un régimen que limitó las libertades y cercenó derechos fundamentales. "Quien en 1975 tuviera menos de 15 años no recuerda lo que era salir del aula universitaria con el DNI en la boca, pasando entre una columna de grises, policías, identificándose, no se recuerda", ha comentado el economista.

La lectura no es suficiente

Niño Becerra ha reconocido que los jóvenes de 16, 18 o 20 años pueden leer sobre la dictadura, pero considera que esta lectura no genera la misma conciencia que la experiencia vivida. "Jóvenes que ahora tienen 16, 18 o 20 años pueden leer o no sobre eso, pero no son conscientes", ha afirmado el economista, recalcando que hay una desconexión entre el conocimiento teórico y la realidad que vivieron quienes sufrieron directamente el franquismo.

El auge de la extrema derecha como síntoma

Niño Becerra ha relacionado esta falta de conciencia con el auge de los partidos de extrema derecha en España. Haciendo referencia a una encuesta de 40dB. para la SER y El País, ha destacado que una de cada seis personas en España apoya a partidos como Vox. Esta cifra, según el economista, es un síntoma de que el legado de la dictadura no ha sido asimilado correctamente por las nuevas generaciones.

El empobrecimiento económico de la dictadura

Centrándose en el plano económico, Niño Becerra ha recordado el empobrecimiento que sufrió España durante el franquismo. "La gente ha olvidado, o ni lo sabe, que España no recuperó hasta 1951 el PIB de 1935. Y hasta 1952 el PIB per cápita de 1935", ha subrayado el economista, poniendo de manifiesto que la dictadura generó un gran retraso económico en comparación con otros países europeos.

Un vacío histórico, social y económico

Niño Becerra ha insistido en la existencia de un "vacío histórico, social y económico" en el conocimiento de las generaciones más jóvenes sobre la dictadura franquista. Este vacío, según el economista, dificulta la comprensión de la evolución de la sociedad española y la importancia de los valores democráticos.

Una llamada a la reflexión

La intervención de Niño Becerra en La Ventana supone una llamada a la reflexión sobre la importancia de transmitir el legado de la dictadura a las nuevas generaciones. Según el economista, es fundamental que los jóvenes sean conscientes de lo que supuso el franquismo para valorar en su justa medida la democracia y los derechos de los que hoy disfrutan. Su visión, aunque pueda generar debate, invita a un diálogo necesario sobre la memoria histórica y su impacto en la sociedad actual.

En conclusión, la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco ha reabierto el debate sobre el legado de la dictadura. Las reflexiones de Niño Becerra sobre la falta de conciencia en las nuevas generaciones y el empobrecimiento económico durante el franquismo son un punto de partida para analizar la importancia de la memoria histórica y la transmisión del conocimiento a las futuras generaciones. Su intervención nos recuerda que la experiencia vivida es un factor fundamental en la comprensión de nuestro pasado, y que la lectura, aunque necesaria, no es suficiente para asimilar completamente las consecuencias de un régimen dictatorial.