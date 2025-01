Junts presentará una ley en el Parlament para regular la inmigración en Catalunya

En plenas negociaciones entre el PSOE y Junts para el traspaso de competencias en inmigración, los posconvergentes ya trabajan en una ley catalana para regular las políticas que la Generalitat debe aplicar en esta materia. Así lo ha explicado el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, durante la presentación de su plan legislativo para hacer oposición al Govern de Salvador Illa.

En una rueda de prensa en Cardona, donde el grupo parlamentario ha celebrado unas jornadas de trabajo de dos días, Batet no ha querido entrar a valorar en qué punto están las negociaciones para el traspaso, que debía estar listo antes de terminar el 2024; pero sí ha afirmado que el partido trabaja con un "proyecto" propio para regular el fenómeno desde el Parlament. "No es suficiente con tener las competencias, hay que aplicar una política adaptada a los catalanes", ha destacado.

Sin embargo, esta no será a única ley que Junts impulsará durante este nuevo período de sesiones parlamentarias. También está prevista otra ley para reducir la burocracia, recuperar la ley del audiovisual catalana que decayó con la convocatoria anticipada de elecciones o llevar a la Cámara catalana la propuesta del Col·legi d'Advocats de Barcelona contra las okupaciones.

Sobre esta última cuestión, la intención es que el Parlament avale la propuesta, que pretende modificar la ley para permitir un "desalojo inmediato" de las "okupaciones delincuenciales" en un plazo máximo de 48 horas, y la envíe al Congreso de los Diputados, quien tiene competencias para modificar la normativa. Asimismo, Batet también ha explicado que reclamarán la celebración de un pleno monográfico sobre infraestructuras este mismo trimestre.

Presupuestos

Junts justifica esta actividad parlamentaria por su convencimiento de que el Govern está "paralizado", y le echan en cara que no haya podido sacar aún adelante los presupuestos al no tener los apoyos necesarios en el Parlament. "Ante una aparente clama tranquilizadora y de la propaganda, hay un Govern débil, flojo y con problemas de gestión", ha denunciado Batet, que ha reprochado al president haber firmado un pacto de investidura y no de legislatura.

No obstante, el posconvergente ya ha anunciado que plantarán la nueva ronda de consultas que quiere impulsar el Govern para abordar las cuentas públicas. Durante la misma rueda de prensa, el presidente del grupo parlamentario ha justificado la decisión al asegurar que no quieren ser "cómplices" del "vodevil" de Illa. "No participaremos de paripés para ganar tiempo porque el Govern no cumple sus compromisos, debido a su mala gestión y a su voluntad de tener el poder a cualquier precio. No podemos ser cómplices", ha rematado.

Batet ha evitado pronunciarse sobre la negociación de los presupuestos del Estado con el PSOE, pero sí ha reconocido que su partido ve con buenos ojos que el Gobierno se abra ahora a permitir un aumento del techo de gasto. Sobre las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alentando la posibilidad de que se produzca la reunión entre Sánchez y Puigdemont, Batet ha acusado al PSOE de ir "tarde" y de haber "perdido muchas oportunidades". "No insistiremos más sobre este tema", ha remachado el dirigente de Junts.